24 saatte 140 binden fazla vaka çıktı
Corona virüsü salgınının etkisini sürdürdüğü Fransa'da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı.
Fransa’da son 24 saatte yapılan Covid-19 testlerinde 140 bin 997 kişinin sonucu pozitif çıktı.
Güncel verilere göre ülke genelinde son 24 saat içerisinde 74 kişi corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, corona virüsü salgınının başlamasından bu yana ülkede toplam pozitif vaka sayısı 32 milyon 115 bini geçerken, 150 bin 17 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.