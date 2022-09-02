400 sağlıkçıya soruşturmaya açılmasına tepki

Muğla’da sağlıkta şiddete karşı, emeklilik hakları ve insanca çalışma koşulları için sendikaya bağlı sağlıkçıların çeşitli tarihlerde iş bırakmaları nedeniyle 400 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Sağlıkçılar bu eylemlerinin yasal hakları olduğunu belirterek yeni bir eylem gerçekleştirdi.

Mustafa SARIİPEK

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Sendikaya bağlı sağlıkçıların 14, 15, 16 Mart, 15 Haziran, 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde iş bırakmaları nedeniyle haklarında soruşturma başlatıldı. 400 hekim, ebe, hemşire hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı ortaya çıkınca sağlıkçılar yeni bir eylemle basın açıklaması yaptı.

“DEMOKRATİK HAKKIMIZI KULLANDIK”

Birlik ve Dayanışma (BDS), Genel Sağlık İş, Hekim Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri(SES) sendikaları ile Muğla Aile Sağlığı Çalışanları ve Muğla Aile Hekimleri derneklerinin yanı sıra Muğla Tabip ve Muğla Diş hekimleri Odası odaların ortak açıklaması şöyle:

“Danıştay idari dava daireleri kurulunun 20.03.2014 tarih ve 975 sayılı kararında ‘üyesi bulunduğu sendikanın kararına uyarak göreve gelmeme eylemine katılan kişinin bu faaliyetinin sendikal faaliyet olarak kabul edilmesi ve ceza tesis edilmesinde hukuka uyarlılık görülmediği' açıkça ifade edilmiştir.

Sağlık Bakanlığımız da 7 Ocak tarih ve 161 sayılı yazısında bu Danıştay kararına atıfta bulunarak sendika kararı ile iş bırakmalarda ceza tesis edilmemesi gerektiği konusunda görüş bildirmiştir. Bu karar ve görüşlere rağmen Muğla il Sağlık Müdürlüğünün yaptığı işlemler hukuksuz olup verilecek olan cezalar örgütlerimiz tarafından dava edilecektir.”

“BİR FİİLE İKİ CEZA VERİLECEK”

“Verilen cezalar, sayın bakanımız tarafından defalarca müjde twitleri ile duyurulan teşvik ödemelerinin de kesilmesine yol açacak ve bir fiile iki ceza verilerek ayrıca başka bir hukuksuzluğun da önü açılacaktır” denilen açıklamanın devamında ise, “Biz bu açıklamaya katılan sağlık örgütleri olarak bu işlemler karşısında kararlılık ve direncimizin artacağını, sonuç alana kadar mücadeleye devam edeceğimizi bildiririz.

Ayrıca sorumlular hakkında 6023 sayılı kanuna istinaden tabip odası faaliyetlerini engellemek fiiliyle Muğla Tabip Odasına başvuracağımızı, sendikal faaliyetleri engellemek fiiliyle Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı ve il insan hakları kuruluna da konuyla ilgili olarak şikayette bulunacağımızı kamuoyuna bildiririz” ifadelerine yer verildi.

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