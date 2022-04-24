50 bin doğumda bir görülüyor, 5 aylık bebek 7 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu

İlk bebekleri yemek borusu olmadan dünyaya gelen Arslanhan çiftinin ikinci gebelikte de ikiz çocuklarından birinin yine yemek borusu olmadığı tespit edildi. Mardin’de yaşayan Mehmet Şah-Esma Arslanhan çiftinin 5 aylık bebekleri Lina, 7 saatlik zorlu operasyonla midesinden yemek borusu yapılıp, başarılı tedaviler sonucunda sağlığına kavuştu.

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Mardin'de 2019 yılında evlenen Arslanhan çiftinin ilk bebekleri dünyaya geldiğinde yemek borusu olmadığından dolayı yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti. Acılı genç çift, ikiz doğumla sevinçle çocuklarını kucağına aldı.

Çiftin bebeklerinden Zehra sağlıklı doğarken Lina, doğduktan bir müddet sonra hayatını kaybeden kardeşi ile aynı kaderi yaşadığı ve yemek borusunun olmadığı tespit edildi. 50 bin doğumda bir görülen hastalığı olan Lina bebek, Diyarbakır'a sevk edilip, doğumunun ikinci günüde zorlu bir operasyon geçirdi.

4 ay boyunca midesinden açılan tüp ile sorunun giderilmesine çalışılan Lina, tedavileri olumsuz sonuçlanınca doktorlar tarafından ve aile ile karar alınıp 7 saatlik zorlu bir ameliyata alındı. Midesinden yemek borusu yapılan minik bebek, gözetim altında tedavileri olumlu cevap verip sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. (İHA)