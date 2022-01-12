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57 yıllık çift, 5 saat arayla coronadan öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde, corona virüsü nedeniyle hastanede tedavi gören Emin Yıldırım (80) hayatını kaybederken, 57 yıllık eşi Aygül Yıldırım (73) da 5 saat sonra kurtarılamadı. 

Yayınlanma: 12:48 - 12 Ocak 2022 Güncellenme:
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57 yıllık çift, 5 saat arayla coronadan öldü

Tarsus ilçesinde yaşayan ve 1 hafta önce corona virüsüne yakalanan Aygül- Emin Yıldırım çifti, sağlık durumları ağırlaşınca Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Emin Yıldırım, dün sabah saatlerinde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ayşegül Yıldırım ise 57 yıllık eşini kaybettikten 5 saat sonra yaşamını yitirdi.

Yıldırım çiftinin yakınları ise büyük üzüntü yaşadı. Aygül- Emin Yıldırım çiftinin cenazeleri, Sucular Mahallesi’ndeki mezarlıkta toprağa verildi. (DHA)

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