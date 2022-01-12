57 yıllık çift, 5 saat arayla coronadan öldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde, corona virüsü nedeniyle hastanede tedavi gören Emin Yıldırım (80) hayatını kaybederken, 57 yıllık eşi Aygül Yıldırım (73) da 5 saat sonra kurtarılamadı.
Tarsus ilçesinde yaşayan ve 1 hafta önce corona virüsüne yakalanan Aygül- Emin Yıldırım çifti, sağlık durumları ağırlaşınca Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Emin Yıldırım, dün sabah saatlerinde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ayşegül Yıldırım ise 57 yıllık eşini kaybettikten 5 saat sonra yaşamını yitirdi.
Yıldırım çiftinin yakınları ise büyük üzüntü yaşadı. Aygül- Emin Yıldırım çiftinin cenazeleri, Sucular Mahallesi’ndeki mezarlıkta toprağa verildi. (DHA)