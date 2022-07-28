6 ayda 226 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı

Sağlık çalışanlarına şiddet bitmiyor... Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "2022 yılının ilk 6 ayında 136 sağlıkta şiddet olayı yaşandı. 226 sağlık emekçisi, şiddetin kurbanı oldu" dedi.

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Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Semih Durmuş, Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından yapılan Sağlıkta Şiddet Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı:

SAĞLIK MERKEZLERİ YOL GEÇEN HANI DEĞİL

– 2022 yılının ilk 6 ayında 136 sağlıkta şiddet olayı yaşandı. 234 saldırgan tarafından gerçekleştirilen olaylarda 226 sağlık emekçisi, şiddetin kurbanı oldu. Elbette bu rakamlar bizim tespit edebildiklerimiz. Gerçek tablo, bu verilerin çok daha fazlası.

– Konya’da doktor Ekrem Karakaya’nın görevi başında bir hasta yakını tarafından kurşunlarla katledilmesi, herkese sorunun ne kadar hayati olduğunu bir defa daha gösterdi.

– Yaşanan bu elim hadisenin ardından bazı hastane girişlerinde güvenlik önlemlerinin artırılmaya başlandığını görüyoruz. Bu adımın, ülke genelinde acilen yaygınlaştırılmasını temenni ediyoruz. Sağlık merkezlerinin yol geçen hanı, sağlık çalışanlarının da sahipsiz olmadığı herkese kararlılıkla gösterilmelidir.

YÜZDE 40’I NÖBET ESNASINDA SALDIRIYA UĞRADI

Durmuş, Sağlıkta Şiddet Araştırması’nın 2 bin 124 sağlık çalışanı ile gerçekleştirildiğini kaydederek, şunları söyledi:

– Katılımcıların yüzde 71’i ise daha önce çalışma arkadaşlarının şiddete maruz kaldığına tanıklık etmiştir. Yani şiddet, çalışanlar için hayali bir anlatı değildir. Meslek hayatı boyunca en az bir kez herhangi bir şiddet türüne maruz kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 67’dir.

– Sağlıkta fiziksel şiddetin vuku bulma oranı yüzde 25, psikolojik, sözel şiddetin gerçekleşme oranı da yüzde 66’dır. Gerisi farklı şiddet türlerine giriyor. Bu da demek oluyor ki her 4 sağlık çalışanından 1’i fiziksel şiddete, her 10 sağlık çalışanından 7’si psikolojik, sözel şiddete maruz kalmaktadır.

– Katılımcılar şiddet olayının yüzde 57’sinin mesai saatlerinde, yüzde 40’ının nöbet esnasında, yüzde 2’sinin ise mesai saati dışında gerçekleştiğini kaydediyor.

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