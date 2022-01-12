‘600 bin kişiye bir onkolog düşüyor’

Zonguldak'ta görev yapan Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Engin’in istifa etmesi üzerine kentte kadrolu medikal onkoloji uzmanı kalmadı. Yaklaşık 600 bin nüfuslu kentte bulunan kanser hastalarına Atatürk Devlet Hastanesi'nde görev yapan tek tıbbi onkolog bakmaya başladı.

İsmail AKDUMAN

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Yaklaşık 600 bin nüfuslu Zonguldak’ın, Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Engin’in 2020 yılının Nisan ayında istifa etmesi üzerine kanser hastaları zor durumda kaldı.

Kentte yeterli sayıda doktor bulunmadığı için kanser hastalarının, az bir kısmı çevre illerdeki hastanelere giderken, büyük bir kısmı Atatürk Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası’ndaki onkoloji polikliniğine gitti. Ancak hastalar, burada da sadece Tıbbi Onkolog Metin Pehlivan’ın bulunması üzerine saatlerce sıra beklemek zorunda kaldı.

“O DA GİDERSE DİYE ÇOK KORKUYORUZ”

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Atatürk Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binasını giderek, onkoloji polikliniğinde muayene sırası bekleyen kanser hastası ve yakınlarını ziyaret edip sorunlarını dinledi.

Hasta ve hasta yakınları kentte gelen doktorların 2-3 aydan fazla kalmadığını belirterek, “Bu da gidecek diye korkuyoruz. Her gün burada gece saat 10’a kadar kuyruk var. O’da can sahibi ve gidecek diye çok korkuyoruz. Giderse biz kaldık. Ankara’ya İstanbul’a gidecek gücümü var milletin” diye konuştu.

“KANSER HASTALAR EZİYET ÇEKİYOR”

Kanser hastalarının büyük eziyet çektiğini dile getiren Yavuzyılmaz, “Tıbbi onkolog sayısı artsın diye mücadele ediyoruz. Bu nedenle burayı görmeye geldik. Bizim de ailemizde aynı hastalıktan olanlar var.

Zonguldak kanser çeşitliliği bakımından bir deney laboratuvarına döndü. Burada fedakarca çalışan bir tane tıbbi onkolog var. Ona teşekkür ediyorum. Haftanın 7 günü bu kapının önünde bu şekilde sürekli kuyruk var.

Acı bir durum. Bir an önce tıbbi onkolog sayısının artması gerekiyor. 600 bin kişiye bir onkolog düşüyor. Ama 600 bin kişinin 5 milletvekili var” dedi.

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