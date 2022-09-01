ABD’den Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısına onay hızlı çıktı

Corona virüsünün en bulaşıcı versiyonu olarak bilinen Omicron varyantına karşı geliştirilen Covid-19 aşıları için ABD'den kullanım onayı geldi.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde bulaşıcı artan corona virüsünün en çok mutasyona uğrayan türü olan Omicron varyantına karşı Moderna ve BioNTech/Pfizer’ın geliştirdiği mRNA teknolojisi kullanılan aşılara onay ABD’den geldi.

ABD’nin denetleyici kuruluşu Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) kış aylarında vaka sayılarının artmasına karşın her iki şirketin de henüz insanlar üzerinde denenmemiş aşılarına onay verdiğini duyurdu. Dün bir açıklama yapan FDA, her iki şirketin aşılarının da Omicron varyantının BA.4 ve BA.5 varyantlarına karşı etkili olduğunu açıkladı. Bu sonbaharda aşıların kullanımına başlanacağı da belirtildi.

KIŞ ÖNCESİ ÖNLEM ALDILAR

FDA’nın başkanı Robert Califf, “Aşı olabilecek durumda olan kişiler, mevcut varyantlara karşı daha iyi bir koruma elde etmek için kesinlikle hatırlatma dozunu olmalılar” dedi. ABD’de Covid-19’dan 1 milyondan fazla insanın yaşamını kaybettiğine dikkat çeken ABD’li yetkililer maske ve sosyal mesafe yasaklarının gevşetilmesiyle kapalı alanlarda insanların daha çok sosyalleşeceğini ve bunun da vaka ve ölüm sayılarını artıracağını öngörüyor. Ülkede her gün yaklaşık 400 kişi Covid-19’dan ölürken 5 bin kişi de hastalık dolayısıyla hastaneye kaldırılıyor.

FDA, henüz insanlar üzerinde denenmeyen testler yerine BioNTech/Pfizer’ın Omicron BA.1 varyantından elde edilen verileri kabul etti. Bu verilerde de bu aşının daha iyi bağışıklık tepkisi verdiği ortaya çıktı.

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