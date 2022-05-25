Adana Tabip Odası’ndan ‘maymun çiçeği’ açıklaması

Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş, maymun çiçeği hastalığının elli yıldır varlığının bilindiğini, çiçek aşısının bu virüsü önlediğini, insanın doğayı tahrip etmeden uyum içerisinde yaşamayı öğrenmesiyle maymun çiçeği hastalığının kendiliğinden ortadan kalkacağını söyledi. Menteş, insanların Covid-19 pandemisinin ardından her hastalığa korku ile yaklaştıklarını da sözlerine ekledi.

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Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş, Afrika dışındaki ülkelerde yoğun olarak tespit edilen ve endişe yaratan maymun çiçeği salgını ile ilgili olarak yazılı açıklama yaptı.

Menteş, “İnsanlar doğayı bu hızla tahrip etmeye devam ettiği ve vahşi hayatı yok ettiği sürece pandemiler de kaçınılmaz olacaktır. 2019 tarihinde başlayan ve dünyayı kasıp kavuran, alışkanlıklarımızı değiştirip milyonlarca insanın ölümüne neden olan Covid-19 pandemisi daha tamamen bitmiş bile değildir. İnsanlık Covid-19 pandemisinin tahribatı ile her yeni çıkan hastalığa da korku ile yaklaşmaktadır” dedi.

“VİRÜS ENFEKTE İNSAN VE HAYVANLA YAKIN TEMAS İLE GEÇMEKTEDİR”

Maymun çiçeği hastalığı (monkeypox)'nın elli yıldan beri varlığı bilinen bir hastalık olduğunu belirten Başkan Uzm. Dr. Menteş, şunları söyledi:

“Maymun Çiçeği Hastalığı ilk kez bu kadar yaygın ve farklı kıtalarda ortaya çıkmıştır. Köken itibariyle Afrika kaynaklıdır. Mevcut Çiçek Hastalığının benzeri bir hastalıktır. Dünyada Çiçek Hastalığı tamamen aşılama ile ortadan kaldırıldığı kabul edilen 1980 tarihinde aşılama sonlandırılmıştır. O tarihe kadar olan insanlar hem Çiçek Hastalığına hem de maymun Çiçeği Hastalığına karşı aşılı kabul edilebilir.

Maymun Çiçeği Hastalığına poxvirus ailesinin ortopaxvirus cinsinin bir üyesi olan maymun çiçeği virüsü neden olur. Genel olarak ateş, kızarıklık ve şişmiş lenf düğümleri ile kendini gösterir. Son zamanlarda vakalarda yüzde 3-6 oranında ölüm görülmektedir. Enfekte kişi ve hayvanla yakın temas ile geçmektedir. Solunum, damlacık hatta aynı yatak örtülerini kullanmakla bile bulaşabilmektedir.”

“HASTALIKLA CİDDİ MÜCADELE EDİLMELİ AMA PANİK OLUŞTURULMAMALIDIR”

Menteş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Covid-19 ve Çiçek Hastalığına göre bulaş oranı düşüktür. Bu hastalığa karşı hazırda geliştirilmiş aşı vardır. Her durumda bu hastalığın bugün ortaya çıkması hem de ayrı kıtalarda görülmesi anlamlıdır ve ciddiye alınmalıdır.

Halk sağlığı ilkelerince hastalıkla ciddi mücadele edilmeli ama panik de oluşturulmamalıdır. Hastalık ve virüs bilinmektedir. Bu hastalığın ve Çiçek Hastalığının aşısı vardır. İnsanın doğayla uyum içerisinde yaşaması ve doğayı tahribatının bir an önce durdurulması bu pandemilerin ortaya çıkışını azaltacak tek yoldur.”