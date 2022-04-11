Aile hekimlerinden Bakan Koca’ya mektup

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 14 Mart Tıp Bayramında hekimlere gönderdiği mektupta belirttiği müjdelerin hayata geçirilmediğini belirten Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimleri Kolu (AHEK), Bakan Koca'ya mektup yazmaya karar verdi. AHEK üyesi tüm aile hekimlerinin on gün içinde Sağlık Bakanı Koca’ya göndereceği mektubu kamuoyu ile paylaştı.

Latif SANSÜR

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 14 Mart'ta tüm hekimlere gönderdiği, mektupta “müjde” diye altını çizdiği düzenlemelerin hayata geçirilmediğini gören hekimler de Bakan Koca'ya mektup yazmaya karar verdi.

AHEK hekimleri bakanın gönderdiği mektupta verdiği müjdelerin yerine getirilmediğini hatırlatarak, “Yine dağ fare doğurdu” dedi.

“Değerli meslektaşım ve Sağlık Bakanı sayın Dr. Fahrettin Koca” ifadeleriyle başlayan mektubun tamamı şöyle:

DAĞ FARE DOĞURDU

“Şahsıma ve tüm meslektaşlarımıza hitaben gönderdiğiniz mektuba yanıt vermek için 14 Mart tıp bayramında biz hekimlere verilen müjdelerin yerine getirilip getirilmeyeceğini bekledim ancak üzülerek görmekteyim ki gene dağ fare doğurdu.

SORUNLARIMIZIN FARKINA VARDIĞINIZI DÜŞÜNÜYORUM

*Sayın bakan, gönderdiğiniz mektupta da belirttiğiniz gibi, 'Ekonomik açıdan adil bir düzenleme, malpraktis davalarının hekimlere tehdit olmaktan çıkarılması, artan şiddet olaylarına karşı caydırıcılığı daha yüksek bir yasal çerçeve, hekimlerin de yargı mensuplarına benzer haklara sahip olabilmesi, emekli hekimlere yönelik düzenlemeler, aile hekimlerine yapılacak iyileştirmeler' mesajlarınızı önemli buluyorum ve sorunlarımızın farkına vardığınızı düşünüyorum.

*Ancak yapılacağını belirttiğiniz düzenlemelerin hala hayata geçmemiş olduğunu görüyorum. 14 Mart günü basına açık bir şekilde aile hekimlerine müjde olarak anons edilen düzenlemelerin neler olacağını ve ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyorum.”

AİLE HEKİMLİĞİ CEZA YÖNETMELİĞİ GERİ ÇEKİLMEDİ

*Bu zaman zarfında sağlık çalışanlarına şiddetin aynı hızla devam ettiğini, aile hekimliği ceza yönetmeliğinin geri çekilmediğini, aile hekimi arkadaşlarımızın sözleşmelerinin haksız ve hukuksuz bir şekilde feshedildiğini, artan ekonomik kriz karşısında hem geçinemediğimizi hem de Aile Sağlığı Merkezlerinin ihtiyaçlarını karşılayamadığımızı bilmenizi istiyorum ancak bunu çok iyi bildiğinizi de biliyorum.”

MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Bu mektubu özel olarak size gönderirken, aynı zamanda kamuoyu ile de paylaşarak halkımızın da sorunlarımızdan, taleplerimizden, çözüm önerilerinden haberdar olmasını istiyorum.

*Son olarak şunu da bilmenizi isterim ki biz hekimler olarak haklarımızı alana kadar, taleplerimiz karşılanıncaya kadar, güvenli çalışma ortamlarına kavuşuncaya kadar, insanca yaşayacak ekonomik ve sosyal haklarımızı alana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Emek bizim, söz bizim. Saygı ve selamlarımızla.