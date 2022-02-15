Aile hekimleri iki gün iş bırakıyor

Alınamayan haklar aile hekimliği uygulamasını çıkmaza soktu. Sağlık emekçileri 17-18 Şubat tarihlerinden iş bırakıyor.

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Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), aile hekimliği uygulamasının halkın ve çalışanların yararına geliştirmeyi hedef alarak başlattığı eylemlerine devam ediyor.

17-18 Şubat tarihinde iş bırakacak aile hekimleri ve aile hekimliği çalışanlarını temsilen (AHESEN), Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Aile Hekimliği Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu, B.B.S.Ç Birlik ve Dayanışma Sendikası, Hürriyetçi Sağlık-SEN, Tabip-SEN ve Türk Sağlık -SEN gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşu, Ankara ve İstanbul’da taleplerini bir kez daha tekrarlayacak.

AHESEN Başkanı Dr. Gürsel Özer “Bizlerin taleplerine kulaklarını kapatarak görmezden gelinmesi çözümden çok sorunu büyütmektedir. Halkın sağlığını korurken sürdürebilir bir sistemin yeniden yapılandırılması sadece müzakere ile mümkündür. Bu konuda STK temsilcileri, halkımız ve bizleri destekleyen milletvekilleri ile yeniden sesimizi yükselteceğiz” dedi.

Aile hekimlerinin ve aile hekimliği çalışanlarının talepleri şunlar:

Etkin bir sağlıkta şiddet yasası bir an önce çıkarılmalıdır.

30 Haziran 2021 tarihli ödeme sözleşme yönetmeliğinin geri çekilerek, aile hekimliği alanında faaliyet gösteren dernek, sendika ve meslek örgütlerinin de görüşleri alınarak revize edilmelidir. İlgili genelgenin iş güvencesini yok sayan ve HYP (Hastalık Yönetim Platformu) ile ilgili maddeleri ivedilikle askıya alınmalıdır.

Aile hekimliği çalışanlarının yıllar içerisinde oluşan hak ediş kayıpları telafi edilmeli ve hak

edişler emekliliğe yansıtılmalıdır.

Aile sağlığı merkezi gider ödemelerini memur maaş zammına endekslemek ASM'lerin işleyişinin sürdürülmesini imkânsız hale getirmiştir. Aile hekimleri hekimlik görevlerinin yanında aynı zaman da işletmecidir. Mevcut uygulamada maaş artışı görüşmelerinde aile hekimliği çalışanlarını kapsamamaktadır. Aile hekimliği çalışanlarının hak edişleri ve cari gider ödemeleri, aile hekimliği alanında faaliyet gösteren ve en fazla üyesi olan sendika ile yapılmalıdır.

Koruyucu hekimlik uygulamalarını geliştirmek, işler hale getirmek insana ve ekonomiye en büyük yatırımdır. Halkımızın sağlığı ve ülkemizin ekonomisi için var gücümüzle çalışmaya ve mücadele etmeye kararlıyız.

Taleplerimiz yanıt bulmaması halinde 14-15-16 Mart 2022 tarihlerinde de 3 gün iş bırakmaya gideceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.