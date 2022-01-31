Aile hekimleri iş bırakıyor

Alınamayan haklar aile hekimliği uygulamasını çıkmaza soktu. Sağlık çalışanlarına ‘hakkınız ödenmez’ dendi ve ödenmedi! Bıçak kemiğe dayandı diyen sağlık emekçileri şubat ve mart ayında iş bırakacak.

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Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), aile hekimliği uygulamasının halkın ve çalışanların yararına geliştirmeyi hedef alarak başlattığı eylemlerine devam ediyor.

ÇAĞRILARIMIZA YANIT ALAMIYORUZ

Aile hekimliği uygulamasına zarar verecek ve halkın sağlığını riske edecek yanlışları defaten dile getirdiklerini vurgulayan Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası’ndan yapılan açıklamada, “Çağrımıza hiçbir şekilde yanıt alamıyor ve her platformda çağrılarımızı tekrarlamaya devam ediyoruz. Kendi sağlığımız, halkın sağlığı ve insanca sürdürülebilir yaşam koşulları için 17-18 Şubat 2022 tarihinde iki gün iş bırakıyoruz. Taleplerimiz aile hekimlerinin lehine değil, aile hekimliği sisteminin güçlenmesine yönelik. Bugün bizlere muayene olmaya gelen emekli hekimler gibi bizler de emekli olduğumuzda en çok aile hekimlerimize gidebilmeliyiz. Sistem güçlü ve sürdürülebilir olursa bu mümkün olacak” denildi.

AHESEN, aile hekimliği uygulamasının 15 yıldır sürdürüldüğüne ve uygulamayı başlatan Sağlık Bakanlığı'nın kendi hedeflerini yok saydığına dikkat çekti:

– Birim başına kayıtlı nüfus öncelikle 2500’ler seviyesine, sonrasında da ideal sayı olan 1500’ler seviyesine çekilecek denmiştir.

HAK EDİŞİ KAYBI SÜRÜYOR

– Kayıtlı kişi sayısı eksilse dahi çalışanlara hak ediş kaybı yaşatılmayacak denmiştir.

– Aile sağlığı merkezleri kamu tarafından inşa edilecek, sağlıklı ortamlarda sağlık sunumu gerçekleştirilecek denmiştir.

– Aile hekimliği çalışanları enflasyona ezdirilmeyecek, hak edişler gider ödemelerinde kayıp yaşatılmayacak denmiştir.

– Kayıtlı kişi sayısının makul seviyelere çekilmesi ile birlikte izlem ve kronik hastalık takiplerine önem verilecek ve sevk zinciri uygulamasına geçişle birlikte aile hekimliğine geçiş süreci tamamlanacak denmiştir.

SAĞLIK BAKANLIĞI SINIFTA KALDI

– Aile hekimliği uygulamasına geçişte büyük cesaret gösteren, uygulamaya geçişte başarılı olan Sağlık Bakanlığı zaman ilerledikçe maalesef sınıfta kalmıştır.

– Kendi hedeflerine ulaşamayanlar bu hedefler için çalışan, üreten önerenleri adeta yok saymıştır.

“Koruyucu hekimlik uygulamalarını geliştirmek, işler hale getirmek insana ve ekonomiye en büyük yatırımdır. Halkımızın sağlığı ve ülkemizin ekonomisi için var gücümüzle çalışmaya ve mücadele etmeye kararlıyız. Taleplerimiz yanıt bulmaması halinde 14-15-16 Mart 2022 tarihlerinde de 3 gün iş bırakmaya gideceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” denilen açıklamada aile hekimlerinin talepleri şöyle sıralandı.

AİLE HEKİMLERİNİN TALEPLERİ

– Etkin bir sağlıkta şiddet yasası bir an önce çıkarılmalıdır.

– 30 Haziran 2021 tarihli ödeme sözleşme yönetmeliğinin geri çekilerek, aile hekimliği alanında faaliyet gösteren dernek, sendika ve meslek örgütlerinin de görüşleri alınarak revize edilmelidir. İlgili genelgenin iş güvencesini yok sayan ve HYP(Hastalık Yönetim Platformu) ile ilgili maddeleri ivedilikle askıya alınmalıdır.

– Aile hekimliği çalışanlarının yıllar içerisinde oluşan hak ediş kayıpları telafi edilmeli ve hak edişler emekliliğe yansıtılmalıdır.

– Aile sağlığı merkezi gider ödemelerini memur maaş zammına endekslemek ASM'lerin işleyişinin sürdürülmesini imkânsız hale getirmiştir. Aile hekimleri hekimlik görevlerinin yanında aynı zaman da işletmecidir. Mevcut uygulamada maaş artışı görüşmelerinde aile hekimliği çalışanlarını kapsamamaktadır. Aile hekimliği çalışanlarının hak edişleri ve cari gider ödemeleri, aile hekimliği alanında faaliyet gösteren ve en fazla üyesi olan sendika ile yapılmalıdır.