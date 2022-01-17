AKP’li muhasebeciden tabip odası başkanına ‘yoğun bakım’ itirazı!

Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Nesrin Ekici, Eskişehir'de corona virüsü nedeniyle yoğun bakımların dolduğuna dikkati çekti. İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge sessiz kalırken, AKP'den itiraz geldi. Muhasebecilik yapan AKP'li yönetici Özgüç Boza, yoğun bakım kapasitesinin taleplere yetebilecek durumda olduğunu söyledi.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Dr. Nesrin Ekici, Eskişehir'deki vaka artışı sonucu yoğun bakım yataklarının yeniden dolduğunu açıklamıştı.

Ekici’nin açıklamalarına karşı İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge sessizliğini korurken, AKP’liler rahatsız oldu. Mesleği serbest muhasebeci ve mali müşavir olan AKP Eskişehir Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Özgüç Boza, yazılı bir açıklamayla itiraz etti. Eskişehir’de yoğun bakım yataklarının tamamen dolu olmadığını belirten Boza, şunları söyledi:

– Eskişehir-Bilecik Tabip Odası tarafından yetkililerden hiçbir bilgi alınmadan sırf kaos yaratılmak üzere basına servis edilen haber ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek adına; bugün itibariyle yoğun bakım yatak kapasitemiz Eskişehir'imize hatta bölge illerden gelecek taleplere bile cevap verecek kapasitede olup, COVID hastalarımızın hiçbiri yoğun bakım yataklarımızda yer bulunmaması nedeniyle il dışında başka bir merkeze sevk olmamıştır.

– Ayrıca oluşabilecek yoğun bakım yatakları talebi için önlemler alınmış olup, rezerv alanlar belirlenmiş ve personel planlaması da yapılmıştır. Eskişehir'de bugüne kadar olduğu gibi bugün de gelecekte de yoğun bakım yatakları yönetimi konusunda bir problem yaşanmamış ve yaşanmayacaktır.

TABİP ODASI BAŞKANI DR. EKİCİ NE DEMİŞTİ?

Salgına karşı vatandaşları mutlak surette aşı olmaları yönünde de uyaran Ekici açıklamasında, şu ifadeleri kullanmıştı:

– Vakalardaki hızlı artış, hastaneye yatışlarda da hızlı bir artışa yol açmış ve yoğun bakım yatakları yeniden tamamen dolmuş durumdadır. Sağlık çalışanları ağır iş yükü altındadır ve maalesef çok sayıda sağlık çalışanı da COVID-19 tanısı almıştır. Bu durum kliniklerde sayıları azalan sağlık çalışanlarının iş yükünü daha da artırmıştır.

– Bugün hastalıktan korunmak için bilinen en önemli korunma aracı aşıdır. Salgının bu dönemini aşısız veya eksik aşılıların salgını olarak tanımlayabiliriz. Hastanelerde, özellikle yoğun bakımlarda yatan hastalarımızın hemen tamamı maalesef aşısız veya eksik aşılıdır. Oysa aşılı hastalarımız bu salgını en fazla üst solunum yolu enfeksiyonu gibi ayaktan geçirmektedirler.