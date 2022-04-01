AKP’li vekilin sözlerine iktidara yakın sendikadan tepki

Eskişehir’in sağlık hizmetlerinde memnuniyet oranının yüzde 98 olarak açıklamasına, iktidara yakın sendika bile inanmadı. İktidara yakın olarak bilinen, Eskişehir Sağlık Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, “Hastanelerde halk memnuniyet oranı yüzde 98'miş, başhekimler ve İl Sağlık Müdürü öyle demiş. Bizce de inşallah öyledir. Anket yapılan 100 kişiyi kim seçti merak ediyoruz" dedi.

Kemal ATLAN

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Geçtiğimiz gün AKP Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı’nın, vatandaşların hastanelerden memnuniyet oranının yüzde 98 olarak açıklamaları tepkiyle karşılandı.

“ARTIK ŞAŞIRMIYORUM, GÜLÜYORUM”

AKP Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında, Sağlık İl Müdürlüğü ve başhekimlerden almış oldukları bilgilere göre Eskişehir'deki sağlık kuruluşlarından vatandaşların memnuniyet oranının yüzde 98 olduğunu açıklamasının ardından, iktidara yakınlığı ile bilinen Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, açıklamalara tepki gösterdi.

Köksal, “Hastanelerde Halk Memnuniyet Oranı yüzde 98’miş, başhekimler ve İl Sağlık Müdürü öyle demiş. Bizce de inşallah öyledir. Anket yapılan 100 kişiyi kim seçti merak ediyoruz. Anket soruları lütfen kamuoyu ile paylaşılsın. Artık şaşırmıyoruz, gülüyoruz bu şehre. Çalışan oranını merak ettim yüzde 198 derlerse hiç şaşırmayın” dedi.

“GÖRÜNTÜLEME RANDEVULARI ÇOK İLERİ TARİHE VERİLİYOR”

Sağlıkta işlerin iyi gitmediğini ifade eden Köksal şöyle konuştu:

“Yıllar evvel Yunan ekonomisi vardı millet çok zengindi. Irak lideri Saddam Hüseyin’in özel muhafızları vardı, kimse Bağdat'a giremezdi. Ukrayna lideri şovmendi, Ruslara ‘Hadi gelin’ diyordu.

Değerli siyasilerimizi anladık, çalışan ve sendikacıları sevmiyorsunuz ama hastanelerde muayene sırası bulunmuyor. Görüntüleme randevuları çok ileri tarihe veriliyor. Hastanede sıra sorunu olunca sağlık ocakları kuyruk oluyor.

Çalışanlar, kibir abidesi idareciler yüzünden hayatından bezmiş durumda. ‘Ben yaptım, ben öyle uygun gördüm, işine gelir ise’ diyen idareciler Hacı Akay'ın çiftliğine çevirdiler hastaneleri.

Çalışanlar ile anketi en donanımlı siyasi yaptırsın. Makyaj iyi inşallah sizler doğru bizler yalan söylüyor olalım. Sağlıkta işler sizin bildiğiniz gibi değil, en çok övünülen yer tepe aşağı iniyor! Bakalım Mevla’m neyler eyler ise güzel eyler. İdari olarak rüşvete temas etmiş, rakı masasında devlet yöneten, ahlaki deformasyon tavan yapmış kişiler asla yalan söylemez. Zaten durmak yok tam gaz ileri.”