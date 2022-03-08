Alarm zilleri çalıyor! Corona vakalarında yüzde 2000 artışı gören şehirler var!

Corona virüsü salgınında iki yıl geride kaldı... 2022'in ilk iki ayındaki rakamlar gidişatının kötü olduğunu gösteriyor. Ocak ayının ilk haftası ile dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı şubat ayının son haftasına ait 100 bin kişide görülen vaka sayısı tablolarının karşılaştırılmasına göre pek çok kentte dört haneli yükselişler var.

Taşkın SU

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2019’un son günlerinde dünya genelinde ortaya çıkan corona virüsü pandemisinin Türkiye’ye sıçradığı ‘resmi’ olarak 11 Mart 2020 günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı.

Virüse bağlı ilk ölüm ise yine ‘resmi’ olarak 15 Mart 2020’de gerçekleşti. İki yılda yaklaşık 13.9 milyon vatandaşın test sonucu ‘pozitif’ çıktı, hastalığa yakalanan 93 bin 805 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her pazartesi günü Twitter hesabından “İllere Göre Haftalık 100 Bin Kişide Görülen Vaka Sayısı” haritasını ve bir önceki haftaya göre en çok artış gösteren 10 ili açıklıyor.

3 Mart’tan itibaren açık havada maske takılmasını zorunlu kılan genelgenin kaldırılması tartışıladursun, 2022 yılının ilk iki ayını kapsayan, 1-7 Ocak ve 19-25 Şubat tablolarının karşılaştırılması durumun hiç de iç açıcı olmadığını gösteriyor.

MARMARA: İstanbul’da vaka yoğunluğu 2022’nin ilk haftasına göre yüzde 47 azaldı. Düşüşün görüldüğü diğer üç şehir ise Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ oldu. Marmara’da vaka yoğunluğunun en çok arttığı şehir ise yüzde 118’le Bursa oldu. Bursa’yı, komşusu Yalova, Sakarya, Kocaeli, Çanakkale, Balıkesir ve Bilecik takip etti.

EGE: Ege Bölgesi’nde üç şehir yüzde 200’ü geçen artışla dikkati çekti. Vaka yoğunlukları Afyonkarahisar‘da yüzde 293, Denizli‘de yüzde 229, Uşak‘ta ise yüzde 200 oldu.

AKDENİZ: Alarm veren bölgelerimizden biri olan Akdeniz’de vaka yoğunluğu artış rekoru yüzde 652’yle Osmaniye‘de… Yılın ilk haftasında her 100 bin kişide görülen corona virüsü vaka sayısı 123,05 olan kentte bu rakam 19-25 Şubat tarihleri arasında 926,56 olarak hesaplandı.

KARADENİZ: Pek çok ölümün yaşandığı Karadeniz’de iyi haber tek bir şehirden, Gümüşhane‘den geldi. Vaka yoğunluğu iki ayda yüzde 39 azaldı. Korkutan rakam ise Amasya‘dan… Kentte vaka yoğunluğu artışı yüzde 762’ye çıktı. Amasya’yı yüzde 402’yle Samsun, yüzde 369’la Kastamonu, yüzde 352’yle Çorum, yüzde 302’yle Artvin takip ediyor.

İÇ ANADOLU: İç Anadolu bölgesindeki artışlar da tedirgin edici… Vaka yoğunluğu Karaman‘da yüzde 1059, Kırşehir‘de yüzde 955, Aksaray‘da yüzde 759’u buldu. Düşüş yaşanan tek şehir Eskişehir oldu. Vaka yoğunluğu iki ayda yüzde 39 azaldı.

DOĞU ANADOLU: Tehlike çanları Doğu Anadolu’da çok hızlı çalıyor. Vaka yoğunluğu Karadeniz’e komşu Ardahan‘da yüzde 2474, Malatya‘da yüzde 2147, Hakkari’de yüzde 1290 ve Van‘da yüzde 1143 arttı. Bingöl alkışlanacak bir başarı gösterdi, vaka yoğunluğu yılbaşından bugüne kadar yüzde 88 azaldı.

GÜNEYDOĞU: Adıyaman yüzde 2668 artışla hem bölgesinin hem Türkiye’nin en çok vaka yoğunluğu artan kenti oldu. Adıyaman’ı ise nüfusunun yüzde 81’ini Suriyelilerin oluşturduğu Kilis takip ediyor. Kilis’te iki ay önce 42 olan her 100 bin kişide görülen corona virüsü vaka sayısı bu ay sonu itibarıyla 541’e yükseldi.

Türkiye genelinde 1 Ocak 2022’den şubat ayının sonu baz alındığında vaka yoğunluğu en çok artan 10 şehir şöyle oldu:

Adıyaman (yüzde 2668)

Ardahan (yüzde 2474)

Malatya (yüzde 2147)

Hakkari (yüzde 1290)

Kilis (yüzde 1187)

Van (yüzde 1143)

Karaman (yüzde 1059)

Kırşehir (yüzde 955)

Bitlis (yüzde 892)

Şanlıurfa (yüzde 887)

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