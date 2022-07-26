Almanya’da bir günde 145 bin Covid-19 vakası çıktı
Corona virüsü salgını hızla yayılmaya devam ediyor.
Almanya’da son 24 saatte yapılan Covid-19 testlerinde 145 bin 474 kişinin sonucu pozitif çıktı.
Sağlık bakanlığının paylaştığı verilere göre Covid-19’a bağlı sebeplerle 187 kişinin de yaşamını yitirdiği belirtildi.
Alman yetkililerin paylaştığı veriler ışığında pandeminin başlamasından bu yana ülkede toplam pozitif vaka sayısı 30 milyon 476 bini geçerken, 143 bin 364 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.