Alzheimer’la ilgili dikkat çeken araştırma: Bağırsak uyarısı

Yeni araştırmalar, Alzheimer hastalığını durdurmak için beyinden ziyade bağırsaklara eğilmemiz gerektiğini öne sürüyor.

Sozcu.com.tr

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Dünya genelinde şimdiye kadar yapılan bunca çalışma, Alzheimer hastalığının tam çaresini ortaya çıkaramadı. Ancak Daily Mail’e göre, İngiliz araştırmacılar, bağırsak bakterilerinin Alzheimer’la ilişkili olduğunu savunan çalışmalar sundular.

Bağırsaklar, ilaçlarla ya da beslenme değişiklikleriyle daha kolay kontrol edilebilir. Ortaya koydukları teoriye göre de, hastaların bağırsak bakterileri vücuttaki iltihaplanma seviyelerini etkiler ve bu da daha sonra kan akışı yoluyla beyni etkiler. Tedavinin bağırsakları hedef alacak şekilde geliştirilebileceği ve bu sayede beyindeki bunamayı iyileştirebileceği umuluyor.

ALZHEIMER OLMAMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT

Uzmanlara göre, insanların Alzheimer olma risklerini azaltmak için yaşlandıkça beyinlerini aktif olarak sağlıklı tutmaya çalışmaları gerekiyor. Fiziksel olarak formda kalmak, dengeli beslenmek, fazla kiloları sağlıklı bir şekilde vermek, sigara içmemek, alkolü sadece sosyal içici olarak tüketmek, kan basıncını ve kolesterolü kontrol altında tutmak da alınabilecek önlemler arasında.

Alzheimer’ın beyinde plak birikmesiyle tetiklendiği ve sonunda beyin hücrelerinin ölmesine neden olduğu düşünülüyor. Mevcut ve kesin bir tedavi henüz yok, ancak sinir hücrelerinin iletişim kurmasına yardımcı olarak semptomları azaltmaya yardımcı olmak için ilaçlar piyasada yer alıyor.

UZUN YAŞAMAK ALZHEIMER RİSKİNİ DE ARTIRIYOR

Alzheimer, en yaygın bunama türü olup Birleşik Krallık’ta önde gelen ölüm nedenlerinden biri. İngiltere’de yaklaşık 900.000 kişinin ve ABD’de 5 milyon kişinin bu bozuklukla yaşadığı tahmin ediliyor ve bu sayı, insanlar uzun yaşadıkça her yıl artıyor.

Alzheimer hastalarından alınan örneklerin analizine katılan King’s College London’da sinirbilimci olan Dr Edina Silajdžić şunları söyledi: “Çoğu insan, bağırsak bakterilerinin beyin sağlığı üzerinde herhangi bir etkisi olabileceğine şaşırıyor. Ama buna dair kanıtlar artıyor ve bunun nasıl meydana geldiğine dair bir anlayış inşa ediyoruz.”

“Bağırsak bakterilerimiz vücudumuzdaki iltihaplanma seviyesini etkileyebilir ve iltihabın Alzheimer’a önemli bir katkıda bulunduğunu biliyoruz.”

“Bu durum da, bağırsak bakterileriyle ilişkili iltihabın kan yoluyla beyni etkileyebileceğine inanmamıza neden oluyor.” diye ekledi.

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