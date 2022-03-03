Araştırmacılar erkekleri Covid aşısı olmaları için uyarıyor: “Cinsel hayatınıza zarar verebilir”

ABD'de yapılan yeni bir araştırma corona virüsünün yeni etkilerini ortaya çıkardı. Araştırmacılar virüsün, erkeklerin cinsel hayatına zarar verebileceğinin ortaya çıkması üzerine aşı olunması konusunda uyarılarda bulundular.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü salgını devam ederken bilim dünyası da odağını değiştirmiyor ve virüsün etkilerini incelemeye devam ediyor.

Son olarak yeni bir çalışma virüsün, erektil disfonksiyonla doğrudan bağlantı gösterdiğini ortaya çıkardı. Erkeklerde cinsel ilişki için yeterli ereksiyonda bulunmama hali olan erektil disfonksiyonun, Covid ile bağlantılı ortaya çıkması üzerine, araştırmacılar erkekleri Covid aşısı yaptırmaları konusunda uyarıyor.

VİRÜSÜN ETKİSİ: İKTİDARSIZLIK

ABD’deki araştırmacılar, erkek maymunlar üzerinde yapılan yeni bir araştırma sonunda corona virüsünün doğrudan erkek cinsel organlarını hedef alıp erektil disfonksiyona yol açabileceğini ortaya koydu.

Bilim insanları, enfeksiyon bölgelerini tespit etmek için tüm vücut taramalarını yaparken virüsü başlangıçta akciğerler gibi yerlerde tespit etmeyi beklediklerini ama bulgular karşısında hayrete düştüklerini söylediler.

Araştırmalar, virüsün erkek genital sisteminde dokuyu enfekte edebileceğini keşfetti. Bu durum da iktidarsızlık gibi semptomların doğrudan virüsten kaynaklanabileceğini ortaya çıkarıyor.

TÜM SİSTEME YAYILABİLİR

Bulgular, corona virüsünün üç maymunda penis, prostat ve testislerin yanı sıra çevredeki kan damarlarını da enfekte ettiğini gösterdi.

Araştırma yazarlarından Thomas Hope, şu yorumu yaptı: “Bize gelen sinyal, erkek genital sistemine tam yayılmaydı.”

Bulgular sadece üç maymunda olmasına rağmen araştırma, sonuçların tutarlı olduğunu kanıtladı.

TESTİSLERDE AĞRI, YETERİSZ TESTOSTERON COVID OLANLARDA DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR

Araştırmalar daha önce de Covid’e yakalanan erkeklerin yaklaşık yüzde 10 ila 20’sinin erkek genital sistem işlev bozukluğuna bağlı semptomları olduğunu ortaya çıkarmıştı

Araştırmalar, virüs bulaşmış erkeklerin, uzun süreli Covid’in bir belirtisi olduğuna inanılan erektil disfonksiyon geliştirme olasılığının diğerlerine göre üç ila altı kat daha fazla olduğunu gösteriyor. Daha önce bildirilen diğer semptomlar arasında testis ağrısı, doğurganlığın azalması ve testislerin yetersiz miktarda testosteron üretmesi de yer alıyor.

1 Mart Pazartesi günü yayınlanan ve Louisiana’daki Tulane Ulusal Primat Araştırma Merkezi’nde yürütülen araştırma, henüz hakemli bir incelemeden geçmedi.

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