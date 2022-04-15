Eskişehir Bilecik Tabip Odası: Artık tahammülümüz kalmadı

Eskişehir Bilecik Tabip Odası (EBTO) üyeleri, Gaziantep’te 10 yıl önce görevi başındayken hasta yakını tarafından bıçaklı saldırı sonucu öldürülen doktor Ersin Arslan’ı andı. Tepebaşı Belediyesi tarafından salgında hayatını kaybeden sağlıkçılar için yapılan 'Varlığınız Sağlığımız Anıtı' önünde konuşan EBTO Başkanı Muharrem Şenel, "Artık bir hekimin kılına zarar gelmesine tahammülümüz kalmamıştır" dedi.

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Gaziantep’te 10 yıl önce görevi başındayken hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülen doktor Ersin Arslan, Eskişehir’de meslektaşları tarafından anıldı.

“SORUNLARI GİDERMEK, SİYASİ İKTİDARIN SORUMLULUĞUNDADIR”

Eskişehir Bilecik Tabip Odası (EBTO) üyeleri, Dr. Ersin Arslan'ın ölümünün 10’uncu yılında, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından, salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına yaptırdığı ‘Varlığınız sağlığımız Anıtı’ önünde anma töreni düzenledi. ‘Hekime yönelen şiddete hayır’ yazılı pankart açan EBTO üyeleri, Türk Tabipleri Birliği’nin; 10 yıl önce yaşanan bu üzücü günü ‘Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü’ ilan ettiğini söyledi. EBTO Başkanı Muharrem Şenel, “Dr. Ersin Arslan'ı ve son 20 yıl içinde öldürülen diğer onlarca meslektaşımızı; sadece öfkeli hasta ve yakınları değil, mevcut sağlık sisteminin ağır sorunları aramızdan almıştır. Bu sorunları gidermek siyasi iktidarın sorumluluğundadır” dedi.

“HER GEÇEN YIL ŞİDDET ARTIYOR”

Sağlıkta şiddetin salgında büyük özveri ile çalışan, her türlü riskle karşı karşıya gelen, yaşamını kaybeden hekimler ve sağlık çalışanlarına rağmen durmadığını ifade eden Şenel şöyle konuştu:

“Sağlıkta şiddeti gösteren Beyaz Kod bildirim sayısı; 2020'de 11.942 iken; 2021 yılında sağlık kurumlarına başvuru sayılarındaki artışa da paralel şekilde sağlıkta şiddet artmış; Beyaz Kod bildirim sayısı 29.826'ya yükselmiştir. Beyaz Kod verilerinin buz dağının görünen kısmı olduğunu belirtebiliriz; ancak sadece Beyaz Kod verileri bile 2021 yılında Türkiye'de, günde ortalama 80'den fazla sağlıkta şiddet vakasının yaşandığını göstermektedir. İktidarın sağlık alanında yürüttüğü politikalar hekimlere; şiddet, ölüm, çaresizlik, umutsuzluk olarak geri dönmüş ve çalışma koşulları dayanılmaz hale gelmiştir. Hekimler çözümü istifa etmekte, emekli olmakta, hatta ülke değiştirmekte aramaktadırlar.”

“ARTIK BİR HEKİMİN KILINA ZARAR GELMESİNE TAHAMMÜLÜMÜZ KALMAMIŞTIR”

Yoksullaşan, krizler ile uğraşan, sağlıkta yaşanan krizi ve tıkanmayı gün geçtikçe daha fazla hisseden vatandaşlar ile meslektaşları öldürülen, darp edilen, pandemide ağır şartlar altında çalışan, sistemin tüm açıklarının muhatabı haline getirilen hekimlerin karşı karşıya getirildiğini ifade eden Şenel, resmi söylemlerle de hedef haline getirilen hekimlerin şiddete uğradığını söyledi. EBTO Başkanı Şenel, “Sağlıkta yaşanan şiddetin kök nedenlerini kabul etmeden, yani vatandaşların yaşama koşullarını, hekimlerin çalışma koşullarını iyileştirmeden, halk sağlığını öncelemeyen sağlık sistemini değiştirmeden salt şiddet yasası, sağlıkta şiddeti kalıcı olarak çözemez. Daha iki gün önce gencecik bir asistan arkadaşımız Dr. Nergizhan Bozkurt'u yaşadığı dolaylı şiddet nedeniyle kaybettik. Sözel, fiziksel, ruhsal şiddete uğrayarak hayatlarını kaybeden hiçbir meslektaşımızı unutmayacağız. Artık bir hekimin kılına zarar gelmesine tahammülümüz kalmamıştır. TTB ve Tabip Odaları olarak bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da bu topraklarda iyi hekimlik yapabilmek için şiddetten uzak, güvenli çalışma koşulları, emeğimizin karşılığını alabildiğimiz şartların sağlanmasını istiyoruz. Şiddet öngörülebilir ve önlenebilir toplumsal bir sorundur. Hekimler, kendi yaşam hakları, sağlıklı çalışma koşulları için seslerini ve güçlerini birleştirecek ve şiddet sona erene kadar mücadeleye devam edecektir” şeklinde konuştu.