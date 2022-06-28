Aşırı terleme hastalık belirtisi mi

Özellikle yaz aylarında dayanılmaz hale gelen aşırı terleme sorununun bölgesel olabileceği gibi bazen önemli bir hastalıktan da kaynaklanabileceğini belirten Kesikoğlu, “Dolayısıyla bu sorunun nedeni gerekli tetkiklerle tespit edilmelidir” dedi.

Nazan DOĞANER HALICI

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Terleme vücudun fizyolojik bir fonksiyonudur ve sağlıklı bir olaydır. Bu sayede vücut ısısı dengelenir ve toksinler atılır. Ancak terleme kimi zaman kişinin yaşam kalitesini düşürecek derecede aşırı olabilir. Bu durum ter bezlerinin aşırı çalışmasına bağlı olarak gelişen ‘Hiperhidroz' olarak adlandırılır. Örneğin kişi ellerindeki yoğun ıslaklık ya da koltuk altlarındaki artan koku nedeniyle sosyal hayatında fiziksel ve psikolojik sıkıntılar yaşayabilir.

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayten Ferahbaş Kesikoğlu, hastalık habercisi de olabilen sorunla ilgili merak edilenleri şöyle anlattı.

İŞTE NEDENLERİ

Hiperhidrozis yani aşırı terleme, tüm vücutta yaygın veya bazı bölgelerle sınırlı olarak görülebilir. Herhangi bir nedene bağlı olmayan sorun ‘primer hiperhidrozis' olarak adlandırılır. Bu durum çocukluk ve ergenlik döneminden başlar ve gece terlemesi yoktur. En sık görülen formu bölgesel olandır. Sinir sisteminin özellikle heyecan ve stres ile uygunsuz çalışması temel neden olarak görülür. Hastaların yüzde 60'ında avuç içi ve/veya ayak tabanları, yüzde 30-40'ında koltuk altı, yüzde 10-20'sinde yüzde terleme görülür. Aşırı terleme kimi zaman da kullanılan bazı ilaçlara, toksinlere, sistemik bir hastalığa (diyabet, gut, menopoz, obezite, tiroid bezi hastalıkları, tümörler ve omurilik lezyonları) veya bazı doğuştan bozukluklara bağlı olarak gelişebilir ve bu durum sekonder hiperhidrozis olarak adlandırılır.

TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?

Aşırı terlemede, uygulanan tüm tedaviler kısa veya uzun süreli geçici fayda sağlar. Her hasta bireysel olarak değerlendirilerek tedaviye karar verilmelidir. Aşırı terleme genel vücut terlemesi şeklinde ise nedeni araştırılır ve nedene yönelik tedavi yapılır. Primer yani bölgesel terlemede; bölgesel uygulanan veya ağızdan alınan ilaçlar, iyontoforez, botulinum toksin enjeksiyonu ve cerrahi tedavi seçenekleri bulunmaktadır.

Kremler ve jeller: Alüminyum tuzlarını içeren krem ve jellerin; etki süresi ortalama 48 saattir. Ciltte tahriş ve egzamaya neden olabilirler. Uzun süreli aralıksız kullanımları önerilmez

Ağızdan alınan ilaçlar: Antikolinerjik ajanlar ve alfa-adrenerjik agonistler klinik uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, yan etkilerinin çok olması nedeniyle tercih edilmemektedir. Ağız kuruluğu, bulanık görme, idrar yapamama, baş dönmesi, çarpıntı ve bilinç bulanıklığı en sık yan etkileridir.

İyontoforez: Özellikle el ve ayak terlemesi için uygundur. Hastalar el veya ayaklarını içinde musluk suyu ve elektrotlar olan plastik bir kabın içine koyar. Günde 10 dakika uygulanır, verilen elektrik enerjisi yavaş yavaş artırılır. Yan etki nadir olmakla birlikte uygulanan alanda kuruluk, hissizlik, yanma-batma kızarıklıklar ve bazen elektrik yanıkları görülebilir. Hastalık her tekrar ettiğinde tedavinin yinelenmesi gerekir.

Botulinum Toksin enjeksiyonu (BonT): Etkinliği çeşitli çalışmalarla kanıtlanmış, yan etkisi son derece nadir olan bir yöntemdir. Uygulama öncesi terleme alanın saptanması için İyot-Nişasta testi yapılabilir. İşlemler ağrılı olduğu için bölgesel uyuşturucu kremler işlemden en az 1 saat önce uygulanabilir. Terleme alanları saptanır ve tüm alan eşit şekilde karelere bölünerek işaretlenir ve her alana 2.5-5 ünite olacak şekilde deri içine BonT enjekte edilir. Etki 3-5 gün içinde başlayıp 2 hafta içinde terleme durur. Etki süresi 3-9 ay ortalama 6 aydır. Kol altları ve elde sık tercih edilir ayakta ağrının fazla olması nedeniyle daha az uygulanmaktadır. Yan etkileri hafif ve geçicidir. Nadiren kas zayıflığı olabilir. Kas hastalığı olan ve BonT'e karşı alerjisi olan kişilere uygulama yapılamaz.

Cerrahi tedavi: Yan etkileri nedeniyle çok zorunlu olmadıkça önerilmez.