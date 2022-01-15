Aşısızlara test şartı kaldırıldı

Aşı olmayanlara, seyahat, etkinlik, işyeri ve okullarda PCR test zorunluluğu kalktı.

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Covid-19 aşısı olmayan işçiler, öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerin yanı sıra uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi isteniyordu.

Aşısızlara PCR testi şartı sinema, konser ve tiyatro gibi etkinliklerde de geçerli hale getirilmişti.

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine ve merkez birimlerine bağlı kuruluşlara gönderdiği yazı ile Eylül ayında başlayan PCR testi zorunluluğu uygulamasını sonlandırdı.

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerin artık test yaptırması gerekmeyecek.

Ayrıntılar geliyor…