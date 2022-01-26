Avrupa’da Omicron endişesi artıyor: Zorunlu aşı uygulaması gündemde

Avrupa'da corona virüsü salgını hızla yayılıyor... Almanya, Rusya, Polonya ve Macaristan'da arka arkaya rekorlar kırıldı.

Sozcu.com.tr

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2019’un son haftalarında Çin’in Wuhan kentinde tespit edilen corona virüsü salgını hızla yayılmaya devam ediyor…

Dünya çapında 5.6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgını Avrupa’da Omicron varyantıyla birlikte hızını artırırken Almanya, Polonya, Rusya ve Macaristan’dan rekor vaka sayıları geldi.

Almanya’da corona virüsü salgınında en yüksek günlük vaka sayısına ulaştı. Yetkililer ülkede 164 binden fazla corona virüsü vakası tespit edildiği duyuruldu. Ülkede vaka sayılarının artmasıyla birlikte zorunlu aşı tartışması da alevlendi. Nüfusunun yüzde 75’i en az tek doz aşı olan Almanya, bu aşılama oranında Fransa, İtalya, İspanya’nın gerisinde kaldı. Bu üç ülkede aşılama oranları sırasıyla yüzde 80, 83 ve 86 seviyelerinde seyrediyor.

Öte yandan Almanya’da corona virüsü salgınına bağlı sebeple son 24 saat içinde 166 insanın öldüğü kayıtlara geçti.

RUSYA’DA YENİ REKOR KIRILDI

Son dönemde vaka sayılarının hızla arttığı Rusya’da da gündem corona virüsü salgını… Ukrayna ile restleşme sebebiyle uluslararası kamuoyunun yakından izlediği Rusya’da son 6 günde rekorlar kırılıyor.

Resmi makamlar önceki 67.809 insanda corona virüsü tespit edildiğini açıklarken bugün ise bu sayının 74.692’ye ulaştığını aktardı. Ülkede son 24 saatte 657 insanın da yaşamını yitirdiği belirtildi.

POLONYA: 50 BİN VAKAYI GEÇTİ

Avrupa ortalamasına aşılama oranlarının çok düşük seyrettiği Macaristan’da günlük Covid-19 vaka sayısı 20.174’e çıktı. 10 milyon nüfuslu ülkede salgının başladığı günden beri 41.087 insan corona virüsüne bağlı sebeple yaşamını yitirirken 164 kişinin ise entübe olduğu duyuruldu.

Polonya’da da Sağlık Bakanı Yardımcısı Waldemar Kraska, günlük vaka sayısının 50 bini geçtiğini duyurdu.

Kraska, “Beşinci dalga hızını artırıyor. Bugün 50.000’den fazla corona virüsü vakası tespit edildi. Omicron varyantı yeni vakaların yüzde 40’ına denk geliyor” dedi.

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