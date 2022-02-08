BA.2 nedir, belirtileri neler? BA.2 varyantı yeni salgın dalgası yaratabilir…

Omicron varyantının alt türü olan BA.2 birçok ülkede hızla yayılıyor. Omicronun mutasyona uğramış hali olan BA.2 varyantı belirtileri benzer özellikler taşıyor ancak daha tehlikeli hale gelmesinin başlıca özelliği ise omicrona oranla 1,5 kat daha bulaşıcı ve mevcut testlerde ortaya çıkmaması oldu. Benzer özellikler taşıması nedeniyle, BA.2 belirtileri arasında da öksürük, burun akıntısı ya da burun tıkanıklığı ve halsizlik görüldüğü söylenebilir.

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Son dönemde 40’tan fazla ülkede görülen Omicron'un BA.2 alt varyantı tehlikesi her geçen gün artıyor. Danimarka'daki Statens Serum Enstitüsü'nde yapılan yeni bir araştırma, BA.2 varyantının Omicron'a oranla 1,5 kat daha bulaşıcı olduğunu belirledi. Bilim insanları, BA.2 varyantının Omicron'a göre daha bulaşıcı olacak şekilde evrimleşmiş olabileceğine ve yavaş yavaş İngiltere başta olmak üzere Avrupa'da baskın corona virüsü olabileceğine inanıyor

BA2 VARYANTI NEDİR, NE DEMEK?

BA.2, orijinal Omicron – BA.1’in bir alt neslidir, ancak hem yayılmasını daha hızlı hem de tespit edilmesini zorlaştırabilecek bazı farklılıklara sahip olduğu tespit edildi.

BA.2, S-geni (koronavirüslerde bulunan dört ana yapısal proteinin en büyüğü, bazen spike geni olarak adlandırılır) için pozitif gösterirken BA.1 göstermez. BA.1’in S-geninden yoksun olması, Omicron’u Delta’dan ayırdığı için erken dönemde yayılmasını tespit etmek ve izlemek için anahtardı.

Imperial College of London’dan bir virolog olan Tom Peacock, daha hızlı yayıldığına dair bazı kanıtlar olabileceğini ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söyleyerek şu açıklamada bulundu;

‘BA.2, Hindistan ve Filipinler’deki (kısmen) ana Omicron soyu gibi görünüyor ve Danimarka, Birleşik Krallık ve Almanya’daki BA.1’e kıyasla büyüdüğüne dair kanıtlar var.

‘Birden fazla ülkede tutarlı büyüme, BA.2’nin BA.1’den bir dereceye kadar daha bulaşıcı olabileceğinin kanıtıdır. BA.2’nin şu anda haberlerde yer almasının ana nedeni bu.’

BA2 BELİRTİLERİ NELER?

Şu anda, yeni bir semptom tanımlanmadı.

BA.2 belirtileri arasında şu ana kadar yeni bir semptom tanımlanmadı. Yeni varyant, Omicron’un bir alt-soyu olduğundan, benzer Omicron semptomlarının ortaya çıktığı gözlemleniyor.

Johns Hopkins Bloomberg Kamu Sağlığı Fakültesi'nde görevli Dr. Andy Pekosz ise, “Omicron varyantıyla ilgili bildiğimiz bir diğer şey de semptomların diğer varyantlara göre farklı olması. Covid-19'da en çok karşılaşılan koku kaybı Omicron'da yok. Daha çok öksürük ve boğaz ağrısı Omicron'un belirtileri arasında” demişti.

BA.2 beliritleri arasında da öksürük, burun akıntısı ya da burun tıkanıklığı ve halsizlik görüldüğü söylenebilir.

BA2 NEDEN GİZLİ OMİCRON OLARAK ADLANDIRILIYOR?

BA.2, orijinal Omicron – BA.1’in birçok ortak özelliğine sahip ancak onu omicronda ayıran en temel özelliği tespit edilmesinin zor olması oluyor.

BA.2, S-geni (koronavirüslerde bulunan dört ana yapısal proteinin en büyüğü, bazen spike geni olarak adlandırılır) için pozitif gösterirken BA.1 göstermez. BA.1’in S-geninden yoksun olması tespit edilmesini zorlaştırıyor.

Bu da bir kişinin BA.2’ye sahip olup olmadığını belirlemek için numunelerin daha fazla laboratuvar analizi için gönderilmesi gerekeceği anlamına gelir.

OMİCRONDAN 1.5 KAT DAHA BULAŞICI

Varyantın en yoğun görüldüğü ülke olan Danimarka’dan ise korkutan bir açıklama geldi.

Danimarka’daki Statens Serum Enstitüsü’nde yapılan yeni bir araştırma, BA.2 varyantının Omicron’a oranla 1,5 kat daha bulaşıcı olduğunu belirledi.

AŞI YAPTIRINLAR İÇİN DE DURUM AYNI

Bununla birlikte, enstitü tarafından yapılan bir ilk analiz, BA.1 ile karşılaştırıldığında BA.2 için hastaneye yatış riskinde hiçbir fark olmadığını belirledi.

SSI’nin yöneticisi Tyra Grove Krause yaptığı açıklamada, “Özellikle aşısızlar için daha bulaşıcı olduğuna dair bazı belirtiler olduğu gibi bu oranı aşılanmış kişiler için de söylemek mümkün” dedi.

Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezleri (CDC), yaptığı açıklamada yeni varyantın şu ana kadar ABD eyaletlerinin yarısından fazlasında görüldüğünü ve ülke çapında en az 127 vaka bildirildiğini açıkladı.

OMICRON VARYANTINDAN DAHA MI TEHLİKELİ?

Dünya Sağlık Örgütü, Omicron varyantı ile ilgili uyarıda bulunsa da orijinal Omicron varyantı ile BA.2 varyantı arasında bir fark olup olmadığı henüz bilinmiyor. İngiliz bilim insanı virolog Tom Peacock da, “Hindistan ve Danimarka'dan gelen ilk incelemeler iki varyant arasında dramatik bir fark olmadığını gösteriyor. Ama daha kapsamlı bir araştırma gelecek haftalarda gelir. Bu ikisi arasında hastalığın seyri ile ilgili çok büyük bir fark olacağını sanmıyorum” dedi.

Peacock, Omicron varyantı ile onun mutasyona uğramış türü arasında aşıya karşı dayanıklılık konusunda büyük bir fark olmayacağını da dile getirdi. Peacock, “Birçok ülke, Omicron varyantı dalgasına yaklaştı ya da geçti. BA.2'nin yeni bir dalga yaratması beni çok şaşırtır. Bu mutasyon Delta-Omicron arasındaki fark gibi büyük bir fark yaratmaz” ifadesini kullandı.

BASKIN VARYANT OLABİLİR UYARISI

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından hazırlanan bir rapor, yeni varyantın 16 Ocak'a kadar İngiltere'deki yeni enfeksiyonların yüzde 3.4'ünü oluşturduğunu ve her hafta ikiye katlandığını ortaya çıkardı. Sağlık ajansı, yeni varyantın büyüme oranının ‘kaygı verici şekilde hızlı' olduğunu aktardı.

Bilim insanları, BA.2 varyantının Omicron'a göre daha bulaşıcı olacak şekilde evrimleşmiş olabileceğine ve yavaş yavaş İngiltere başta olmak üzere Avrupa'da baskın corona virüsü olabileceğine inanıyor

East Anglia Üniversitesi'nde epidemiyolog olan Profesör Paul Hunter, İngiliz Daily Mail gazetesine BA.2 hakkında “panik yapmak için hiçbir neden olmadığını” söyledi. Hunter, bunun ‘mevcut tehdit tahminlerimizde önemli bir farka' neden olmadığını söyledi.

Türkiye’de ise Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, BA.2 varyantı ile ilgili olarak “Türkiye’de ‘Omicron’ pikinden sonra ikinci ‘BA.2′ piki görebiliriz. ‘BA.2′ varyantının gündeme gelmesi, filmi başa saracak. Bu durum, bazı hesapları yeniden yapmamız gerektiğini düşündürüyor” ifadelerinde bulunmuştu.

BA.2 YENİ SALGIN DALGASI OLABİLİR

Corona virüsü salgınının en çok mutasyona uğramış türü olan Omicron varyantıyla ilgili dikkat çekici bir açıklama bu varyantın ilk çıktığı ülke olan Güney Afrika'dan geldi…

Güney Afrika'da görevli bilim insanları ve uzmanlar, ülkede ikinci bir Omicron varyantı dalgasının yayılabileceğini ve bunun da sebebinin BA.2 varyantı olduğunu duyurdu.

BA.2'nin ülkede büyük bir hızla yayıldığına dikkat çeken ve orijinal Omicron varyantına oranla çok daha bulaşıcı olduğunu tespit eden uzmanlar, “Omicron varyantının bulaşması tekrardan hastalanmayı önleyecek kadar bağışıklık sağlamıyor” dedi.

Güney Afrika hükümetinde danışmanlık görevi de bulunan ünlü profesör Tulio de Oliveira, “Yeni Omicron varyantı dalgası tekrar ortaya çıkabilir. Deve hörgücü gibi bir artışla karşı karşıya olabiliriz” ifadesini kullandı.

de Oliveira, “Şu an Güney Afrika'nın Limpopo bölgesinde Omicron BA.2 varyantı baskın virüs ve en kalabalık bölge olan Gauteng'de de baskın tür olma yolunda. Geri kalan 7 bölgede de Omicron BA.2 vakaları kayda değer bir şekilde artıyor” dedi.