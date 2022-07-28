Bahçecilik gibi faaliyetler demans riskini yüzde 20’ye kadar azaltıyor

Yeni yapılan bir çalışma, bahçecilik faaliyetlerinin, demans riskini azaltabileceğini buldu.

Sozcu.com.tr

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Çin’deki Sichuan Üniversitesi ve UK Biobank’in ortak çalışmasıyla, bahçecilik esnasında yapılan hareketler beyni sağlıklı tutabileceğinden demans riskini de düşürebilir.

Birleşik Krallık’ta yarım milyondan fazla kişiye fiziksel aktivite düzeyleri soruldu ve ortalama olarak neredeyse 11 yıl boyunca takip edildi.

ZİNDE OLMAK ÖNEMLİ

Daily Mail’de yer alan habere göre, çimleri sulamak, biçmek, kazımak ve otları ayıklamak gibi sık ​​sık bahçede iş yapanların bunama geliştirme olasılığı, bunu daha az yapan kişilere göre yüzde 21 daha azdı.

Zevk için düzenli olarak yüzen, bisiklete binen veya yürüyenlerin demans geliştirme olasılığı yüzde 35 daha düşük olarak olarak belirtildi.

Katılımcılar, 40 ila 69 yaşları arasındaydı. Neurology dergisinde yayınlanan çalışma, yaş ve alkol tüketimi gibi faktörleri de dikkate aldı.



Alzheimer hastalığıyla ilgili çalışma yapan Dr. Sara Imarisio, “Çalışma, bağlı kalabileceğiniz, sizi fiziksel ve sosyal olarak aktif tutan bir şey bulmanın, aktiviteden ziyade sağlığınıza en büyük yararı sağlayacağına dair kanıtlara katkıda bulunuyor” dedi.

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