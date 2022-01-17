Bakan Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 1 -7 Ocak tarihleri arasında il bazında her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı bir haftada 663,69'dan 1222,37'ye yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 1-7 Ocak tarihleri arasındaki il bazında 100 bin kişi içindeki bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını paylaştı.
Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 1222,37 Ankara'da 386,15 ve İzmir'de 574,85 oldu.
VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL
1-7 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle sıralanıyor:
Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük.