Bakan Koca: Asistanlarımız, yükümlülükleri açısından eşit hale geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Asistanlarımız, üniversitelerimizde ve bakanlığımıza bağlı hastanelerde yükümlülükleri açısından eşit hale geldi. Üniversite hastanelerine yerleşen uzmanlık öğrencilerinin kadro farkından kaynaklanan eşitsizliklere son verildi" dedi.

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Bakan Koca, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, 8 Nisan’da Meclis’te kabul edilen ve içeriğini ‘Uzmanlık Eğitiminde Adalet’ başlığı altında özetledikleri 7394 sayılı kanunun ilgili maddelerinin Resmi Gazete’de yayımlanıp, yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Bakan Koca, kanunu onaylayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Kanundaki düzenlemeleri aktaran Sağlık Bakanı Koca, şu ifadeleri kullandı:

*Asistanlarımız, üniversitelerimizde ve bakanlığımıza bağlı hastanelerde yükümlülükleri açısından eşit hale geldi.

*Üniversite hastanelerine yerleşen uzmanlık öğrencilerinin kadro farkından kaynaklanan eşitsizliklere son verildi. Bakanlığımız kadrosuyla üniversitelerde uzmanlık eğitimi yapan asistanların, eğitimlerini tamamladıklarında şu an görevlendirme süresi kadar olan ve kuruluşlarımızda yerine getirilen hizmet yükümlülüğü kaldırıldı.

*Bakanlığımız kadrosuyla üniversitede tıp, diş hekimliği, yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlardan artık yüklenme senedi, kefalet senedi alınmayacak. Bu kadrolarda uzmanlık eğitimini herhangi bir sebeple sürdürmeyenlerin hizmet yükümlülüğü kaldırıldı.

*Halen bu kadrolarda uzmanlık eğitimi devam eden hekimlerin ilave hizmet yükümlülüğü kaldırıldı.

*Sağlık Bakanlığı adına uzmanlık eğitimi alan asistanlarımıza eğitimleri süresince yapılan ödemeler için artık borç çıkarılmayacak.

*İstifa etmiş olduğu halde son TUS sınavı ile bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenler (bir defaya mahsus), beklemeden eğitimlerine başlayacak.

*Yürürlüğe giren, kendi aramızda adına ‘Asistanlıkta Adalet’ kanunu diyebileceğimiz yasal düzenleme ile üniversitelerimizdeki kadro kısıtlılığı sorunu aşılacak” dedi.

TUS sonuçlarının 31 Mart’ta açıklandığını da hatırlatan Koca, “Alışageldik şekilde, kontenjanların da aynı gün açıklanması gerekiyordu. Takdir edersiniz ki, şu an 15 günü bulan gecikmenin sebebi netleşmiş bulunuyor. Anlayışınız için teşekkür ederim. Birkaç güne daha ihtiyaç var” dedi. (DHA)