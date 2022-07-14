Bakan Koca: Asla izin vermeyin

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Ama doktorlar da şiddeti hak ediyor' düşüncesinin insanca bir düşünce olmadığını ifade etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Sağlıkta şiddet olaylarına değinen Koca, şu ifadeleri kullandı;

“‘Ama doktorlar da şiddeti hak ediyor’ düşüncesi insanca bir düşünce değildir. Telaffuzu şiddet suçudur. Daha ötesi suçlunun yıllarına mal olabilir. Sorumlu vatandaşlar olarak bu hastalıklı ‘Ama’ sözünün yanınızda söylenmesine bile asla izin vermeyin. Doktorlar saygıyı hak ediyor.”

“HESAP SAHTE”

Sosyal medyadaki sahte hesaplardan yapılan açıklamalara da sert tepki gösteren Bakan Koca, “Olay yerinden haber veriyor edasındaki hesap SAHTE. Emniyetimiz kendisini Takibe Aldı. Bu gibiler çok ve şiddet olaylarının dozunu “az” buluyorlar. Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinde dün yaşananları detayıyla biliyoruz. Mücadelemiz hem şiddetle hem art niyetle” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Bakan Koca: Gözümüz aydın