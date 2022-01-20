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Bakan Koca duyurdu: Dünyada ilk olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "2 doz BioNTech aşısı üzerine 1 doz Turkovac aşısı çalışmasını başlatacağız. mRNA üzeri inaktif aşı çalışması dünyada ilk olacak" dedi.

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Bakan Koca duyurdu: Dünyada ilk olacak

Bakan Koca, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Koca, Covid-19’a karşı aşılama çalışmalarındaki son duruma ilişkin soruya, “2 doz BioNTech aşısı üzerine 1 doz Turkovac aşısı çalışmasını başlatacağız. Hastadaki antikor değişimini gözlemleyeceğiz. Pazartesi günü başlayacak çalışma. Etik kurul çalışmasını tamamladı, izin verdi. Çalışma ilk başta Ankara Şehir Hastanesi merkezli başlayacak. mRNA üzeri inaktif aşı çalışması dünyada ilk olacak” dedi.

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