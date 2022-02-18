Bakan Koca’dan 65 yaş ve üstüne uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üzerindekiler için corona virüs konusunda uyarılarda bulundu.

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Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya paylaşımı yaparak 65 yaş üstü olanları corona virüse karşı uyardı.

Bakan Koca, konuyla ilgili yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

*RİSK GRUBUNDAKİLER ARTIK MOLNUPIRAVIR KORUMASINDA. Dağıtımına başlanan Molnupiravir etken maddeli antiviral ilaç, bu dönemde belirgin risk grubunu oluşturan 65 yaş üzeriyle bağışıklığı baskılanmış kişilerde tedavi başarısını artırıyor.

*Erken tanı ve erken ilaç kullanımı önemli. 65 YAŞINIZI geçtiyseniz veya herhangi bir bağışıklık sistemi sorununuz varsa ihtimalleri hafife almayın. Önemsiz gibi görünen şikâyetleri nezle, soğuk algınlığı ile karıştırmayın. TEST yaptırın.

*MOLNUPIRAVIR etken maddeli ilaçla başlayan yeni dönemde erken tanı riski azaltıyor. Zayıf bir sebebin ağır bir sonucu olabilir.

*Tıpkı virüsün Omicron varyantı gibi. 65 yaş üstü ve hangi yaşta olursa olsun bir bağışıklık sistemi sorunu olanlar kendilerini korumalı. Her birimiz kendimizi ve risk grubundakileri korumalıyız.