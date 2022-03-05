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Bakan Koca’dan maske uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda "Maske? Her durumda şart değil, risk durumunda mutlaka" dedi.

Yayınlanma: 18:41 - 05 Mart 2022 Güncellenme:
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Bakan Koca’dan maske uyarısı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, açık alanda maske takma zorunluluğunun kaldırıldığı belirtilmişti. Açıklamada “Okul, hastane ve toplu taşımada maske zorunluluğu sürüyor” denilmişti.

BAKAN KOCA UYARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vatandaşlara maske uyarısı yaptı.

Bakan Koca, “Maske? Her durumda şart değil, risk durumunda mutlaka” ifadelerini kullandı.

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