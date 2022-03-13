Bakan Koca’nın yolladığı SMS’e sağlıkçılardan tepki

Haklarının iyileştirilmesi talepleriyle eyleme geçen sağlık çalışanlarına dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından SMS ile mektup yollandığı öğrenildi. Bakan Koca, "Sağlık hizmeti çatısı altında birleşen 39 meslek grubundaki arkadaşlarıma mektup gönderdim" açıklamasında bulundu. Sağlıkçılar da Bakan Koca'ya mektupla karşılık vererek, "Biz sizden mektup değil çözüm bekliyoruz" dedi. Öte yandan siyasilerden de Koca'ya tepki geldi.

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Büyük Beyaz Buluşma adı altında eyleme başlayan sağlık çalışanları, hükümetten haklarının iyileştirilmesi taleplerinde bulunurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sağlık çalışanlarına dün gece SMS gönderildi.

BAKAN KOCA: 39 MESLEK GRUBUNA MEKTUP GÖNDERDİM

Akşam saatlerinde sosyal medya paylaşımında bulunan Sağlık Bakanı Koca, “Hekimlere, sağlık hizmeti çatısı altında birleşen 39 meslek grubundaki arkadaşlarıma bugün bir mektup gönderdim. SMS ile gönderilen mektup, teknik bir sebeple bazı arkadaşlarıma ulaşmadı. Yeni yazışmalarımızda sorunu çözeceğiz. Birbirimize ayıracak daha fazla vaktimiz olacak” ifadelerini kullandı.

CHP’Lİ EMİR: YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, sağlıkçılara SMS olarak gönderilen mektubun kanuna aykırı olduğunu savundu.

Bakan Koca'yı etiketleyerek sosyal medyadan konuyla ilgili paylaşımda bulunan Emir, “Bakan Koca'nın sağlıkçılara SMS olarak gönderdiği mektup Kişisel Verileri Koruma Kanuna aykırıdır. Kişisel sağlık verisi beraberinde işlenen tel. No'larını e-nabız üzerinden alıp sağlıkçıları tehdit etmek için kullanamazsınız! Yasal haklarımızı kullanacağız” dedi.

SAĞLIKÇILARDAN MEKTUPLA CEVAP

Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği ise Bakan Koca'nın SMS ile yolladığı mektuba, mektupla karşılık verdi. Derneğin açıklamasında, şu ifadelere yer verildi;

*Biz sizden mektup değil yıllardır ötelenmiş verilmeyen haklarımız konusunda çözüm beklerdik. Miadını doldurmuş döner sermaye sisteminin en azından bizden kaldırılmasını, diğer kurumlarda vergisiz olup sadece bizde vergi olalı sabit ek ödemenin kaldırılmasını, tamamı emekliliğe yansıyan yoksulluk sınırı üzerinde tek kalem maaş talebimizi dikkate almanızı beklerdik.

*’Şiddeti ayıplayalım dışlayalım, takipçisiyim’ diyen twitler değil, şiddet uygulayanların gerçek manada ceza almaları için gereken çabayı göstermenizi beklerdik. Bu mektubunuzda ne kadar samimi olduğunuzu, hekim harici sağlık çalışanlarının sizin için ne ifade ettiğini pazartesi günü sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarında göreceğiz.

*Biz size kırgınız sayın bakanım, bu kırgınlığımız da kolay geçecek gibi değil. Yukarda saydığımız ve sayamadığımız onlarca problemimiz varken siz hepsini birden görmezden geldiniz, umarız 14 Mart Pazartesi bu kırgınlıkların bittiği gün olur diyor saygılar sunuyoruz…

HEKİMLER EYLEME GEÇTİ

Türk Tabipleri Birliği'nin öncülüğünde birçok sağlık meslek örgütü ise Büyük Beyaz Buluşma eylemlerine başladı.

BAKAN KOCA'NIN MEKTUBU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarına gönderdiği mektupta şu ifadeler yer alıyor;

“Zor zamanlarda hekimlik yapan ve bir taraftan mesleğinin gereklerini yerine getirmeye çalışırken öte yandan hekimlik hizmetinin daha iyi şartlarda yapılabilmesi için düşünen bütün arkadaşlarıma ve size içten selam ve saygılarımı sunuyorum. Bu mesleği layığınca yüceltmek için her samimi çabadan yararlanıyoruz.

Bildiğiniz gibi, pandemi, yaygın mücadele isteyen bir hastalığın sonuçları dışında, bütün toplumları, sosyal psikolojileri ve ekonomileri başta olmak üzere, birçok yönden sarstı. Bu dönemde, meslek grubu olarak, en ağır fedakârlıkları gösteren, toplumların da hayranlığını ve saygısını kazanan kesim bizler olduk.

“BU RUHUN KORUNMASI ÖNEMLİDİR”

Pandemi, hekimlerin, tüm sağlık çalışanlarının ölümle hayat arasındaki o sınır çizgisinde insandan yana eşsiz bir çaba sarf ettiğini gözle görünür kıldı. Bizleri ve eşsiz tıp mesleğini yücelten performansı sağlık çalışanları olarak hep birlikte gösterdik.

Mesleki kimliklerimizi yerli yerine koyan ama tüm bireyselliklerin üstünde bir takım ruhuyla hareket ettik. Bence bu ruhun korunması her zaman önemlidir. Ekip uyumu konusunda hekimlerin rolü inkâr edilemez. Bazı durumlarda tıbbi müdahalenin adeta müzikal bir uyum gerektirdiğini ise hepimiz biliriz.

“HEKİMLİK, SAYGINLIK KAYBINA UĞRADI”

Bugün hekimliğin saygınlık kaybına uğradığını hocalarımızdan tıbbiye öğrencilerine kadar çoğu kişi ifade ediyor. Fakat unutulmamalı: Tarihi insanlık kadar eski olan tıp ve toplumun halen nadide insanı olan hekim, temelde değer kaybına uğramış olmadığı için bu saygınlık kaybı geçicidir. Hayatla ölüm, hastalıkla sağlık arasında sıkışan bir insan hekimine ve tıp bilimine gerekli saygıyı gösterecektir.

DİL VE ÜSLUP UYARISI

Hekimlik, bize, sadece tahsil yoluyla toplum içinde statü sağlayan mesleklerden biridir. Biridir diyorum ama bir ikincisini bilmediğimi de itiraf etmeliyim. Bu statü bizleri bazı teamüllerle sınırlar. Örneğin haklarımız, taleplerimiz konusunda geliştireceğimiz dilin, tutumdaki üslubun mesleğin doğasıyla örtüşmesi gerekir.

Mesleğin bu doğası hastaları gözetmeyi de şüphesiz içerir. Çünkü ihmal edilen hastanın, tarafları kimler olursa olsun, çözüm aranan sorun sebebiyle nesneleştirilmiş ve üzerinden mesaj verilen kişi konumuna düşürüldüğünü herkes bilir. Hasta da bilir. Biz, hekimler olarak, hastanın bu şekilde aracı kılınmasından kaçınmalıyız. Bir meslektaşınız olarak görüşüm budur.

“MEVCUT KOŞULLARDA ÜLKEMİZDE HEKİMLİK YAPMANIN ZOR TARAFLARI VAR”

Mevcut koşullarda ülkemizde hekimlik yapmanın zor tarafları olduğunu biliyorum. Sorunların, aşılması zor değil, aşılması kolay sorunlar olduğuna, gerekli emeğin sarf edildiğine inanmanızı istiyorum.

“EKONOMİK AÇIDAN ADİL BİR DÜZENLEME TEMEL AMACIMIZ”

Temel amaçlarımız; ekonomik açıdan adil bir düzenleme, Malpraktis davalarının hekimlere tehdit olmaktan çıkarılması, artan şiddet olaylarına karşı caydırıcılığı daha yüksek bir yasal çerçeve ve emeklilikte hekimlerin yargı mensuplarına benzer haklara sahip olabilmelidir.

Devletimizin sizler için en iyisini yapma kararlılığından emin olun. Yaklaşan 14 Mart Tıp Bayramımızı yürekten kutluyorum. Mesleğinizde ve görev yaptığınız kurumda her birinize mutluluklar diliyorum.

ERDOĞAN, HEKİMLERE ‘VARSIN GİDİYORLARSA GİTSİNLER’ DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktorları hedef alan “Açık konuşuyorum; varsın gidiyorlarsa gitsinler” sözleri sağlık camiasının büyük tepkisini çekmiş, çok sayıda meslek örgütü ve dernek tepki açıklamalarında bulunmuştu.