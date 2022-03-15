Başhekimle doktorların grev tartışmasına inceleme

Balıkesir'de, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Muzaffer Şenveli ile acil sağlık hizmeti dışında çalışmayıp grev yapan doktorlar arasındaki tartışmayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı, Balıkesir Tabip Odası da meslektaşlarına mobbing uygulandığını öne sürerek yasal süreç başlatılacağını açıkladı.

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Olay, dün, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Başhekim Dr. Muzaffer Şenveli ile 14 Mart Tıp Bayramında başlayarak 3 gün boyunca acil sağlık hizmeti dışında alınan grev kararına katılan doktorlar arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre Şenveli, grev yapan doktorların dinlenme odasına gelerek, görevlerinin başına dönmesini istedi. Şenveli, acil vakaların alınmayarak evlerine gönderildiğini söyledi. Görüntüleri kaydeden anestezi doktoru ise “Acil vakalar alınıyor elektif (acil olmayan) vakalar alınmıyor dedi.

Başhekim Şenveli de “Bir vakanın acil olup olmadığına sen karar veremezsin yanıtını verdi. Odada bulunan bir başka anestezi doktoru ise Ben acil olup olmadığına karar verebilirim dedi.

“ACİL HEKİMİNİN GREVİ OLMAZ”

Doktorlara, “Acil hekimin grevi olmaz. Acilin olmaz, yoğun bakımların olmaz diyerek tepki gösteren Şenveli, görevlerinin başına dönmedikleri takdirde doktorlar hakkında yasal işlem başlatacağını söyledi.

Anestezi ve yoğun bakım uzmanı doktorlarla, başhekim arasında yaşanan tartışma ameliyathane girişinde de devam etti.

Twitter’a da yansıyan görüntülerde Başhekim Şenveli’nin hastanedeki güvenlik görevlilerine hitaben görüntüleri çeken doktoru kastederek, “Şunu da hemen paketleyin, hemen alın hemen” sözleri tepki topladı.

Güvenlik görevlerinin başhekim ve doktorları sakinleştirmesinin ardından tartışma son bulurken, İl Sağlık Müdürlüğü de olayla inceleme başlattığını bildirdi. (DHA)

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