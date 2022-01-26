Bebeğe 2.5 saatlik operasyonla makat yapıldı

Erzincan'da dünyaya gelen bebeğin makatının olmadığı belirlendi. Bebeğe 2.5 saatlik operasyonla makat yapıldı. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Fikret Ersöz, "Bol miktarda gaita çıkışı oldu, şiş olan karnı inmiş oldu. 5 binde bir görülen hastalık. Kız ve erkekte eşit görülüyor" dedi.

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Erzincan’da Mahsun-Melek Taş çiftinin üçüncü çocukları dünyaya geldi. Tetkiklerde bebeğin, makatının olmadığı ve sağ elinde 6 parmak ile dünyaya geldiği tespit edildi. Bunun üzerine Elazığ’daki hastaneye sevk edilen 36 saatlik bebek, Çocuk Cerrahi Uzm. Opr. Dr. Fikret Ersöz ve ekibince ameliyata alındı.

‘Triangle cut back anoplasty’ yöntemi ile tek seansta ameliyat edilen bebeğe makat yapıldı. Takip edilmek üzere yenidoğan yoğun bakım kliniğine alınan bebeğin, 15 günün ardından taburcu edilmesi planlanıyor.

‘5 BİNDE BİR GÖRÜLÜYOR’

Opr. Dr. Fikret Ersöz, hastanın Erzincan’dan geldiğini ve doğumunun 36’ncı saatinde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

– Yaptığımız tetkiklerde anal atrezi (bebekte makat yokluğu) olduğunu gördük. Erzincan’daki arkadaşlar bizi aradılar. Çocuğun kakasını yapamadığını ve karnının şiş olduğunu belirttiler. Anal atrezide hastaların ameliyat olması gerektiğini söylediğimiz için 112 tarafından bize intikal ettirildi. Ameliyat 2,5 saat sürdü. Bol miktarda gaita çıkışı oldu, şiş olan karnı inmiş oldu. 5 binde bir görülen bir hastalık. Kız ve erkekte eşit görülüyor. Ameliyatı yaptıktan sonra hastanın bakımı ve takibi çok önemli.

– Bu hastaya kolostomi açıp, 3 seanslı bir ameliyatı tercih edebilirdik. Ama riskli bir durum seçerek, tek seansı bir ameliyat yapmaya karar verdik. Ameliyat, gerçekten başarılı geçti. 15 gün her şey yolunda giderse, hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu edeceğiz. Hasta geldiğinde yaptığımız tetkiklerde sağ elde 6 parmak olduğunu gördük. Genelde bu hastalarda popo yokluğuyla birlikte kalp, omurga, böbrek ve yemek borusunda anomaller olabiliyor. Buna ‘vacterl sendromu’ diyoruz.