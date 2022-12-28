Beyin yiyen amip nedir, nasıl bulaşır?

Menenjite neden olan bir amip olan Naegleria fowleri halk arasında beyin yiyen amip olarak da biliniyor. Ortamın sıcaklığına göre yaşam döngüsünde 3 farklı şekli bulunan beyin yiyen amip hastalık hallerinde genellikle öldürüyor.

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Beyin yiyen amip, farklı ülkelerde zaman zaman rastlanabiliyor. Koku alma kanalına giren beyin yiyen amip burun içi mukozayı geçerek koku alma siniri (nervus olfactorius) yolu ile beyin-omurilik sıvısı (BOS) ve beyine yerleşirler. Ani ölümcül bir hastalık olan ve Primer Amibik Meningoensefalit (PAM) olarak adlandırılan menenjitlere sebep oluyor.

BEYİN YİYEN AMİP NEDİR?

Ortamın sıcaklığına göre yaşam döngüsünde 3 farklı şekli görülür:

-Kist

-Trofozoit

-Kamçılı amop formu

Kamçılı halde iken bölünerek çoğalamazlar. Ancak kamçılarını kaybederlerse bölünme geçirebilirler. Çamurlu sularda, göl, yüzme havuzu ve durgun sularda yıkanan insanlarda çoğunlukla nasal bazen oral yol ile (ağızdan) bulaşır ve buralarda amip haline dönüşür.

Koku alma kanalına giren amipler, burun içi mukozayı geçerek koku alma siniri (nervus olfactorius) yolu ile beyin-omurilik sıvısı (BOS) ve beyine yerleşirler. Ani ölümcül bir hastalık olan ve Primer Amibik Meningoensefalit (PAM) olarak adlandırılan menenjitlere sebep olurlar. Burun iltihabı, yüksek ateş, bulantı, baş ağrısı ve göz ağrıları belirtileri görülür. Kısa sürede şuur bulanıklığı ve koma ile ölüm meydana gelir. Amerikalı “Centers for Disease Control and Prevention”‘a göre, 1995 ve 2004 yılları arasında ABD’de 23 kişi bu yüzden hayatını kaybetmiştir. Sıcağı seven bir amip olduğu için, küresel ısınma nedeniyle vakalarda artış beklenmektedir.

BEYİN YİYEN AMİP NASIL BULAŞIR?

Beyin yiyen amip, insandan insana bulaşabilen bir hastalık değildir. Kirli su içmekle de amip bulaşmıyor.

Beyin yiyen amip bulaşmasının tek yolu kirli suyun burnunuzdan içeri girmesidir. Çok nadir olarak yeterince klorlanmamış yüzme havuzlarına başın daldırılması veya amip ile kirlenmiş çeşme suyu ile burnun temizlenmesi ile bulaşma olabilir.