Bilim Akademisi: İstanbul’da her gün 106 kişi fazladan öldü

Bilim Akademisi tarafından açıklanan tabloya göre, İstanbul'da geçtiğimiz hafta 747 (yüzde 43) fazladan ölüm gerçekleşti. Yani İstanbul'da pandemi öncesi normalde günde ortalama 246 kişi ölürken, bu sayı 352'ye çıktı. Her gün 106 kişi fazladan öldü.

Sozcu.com.tr

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AKP Hükümeti, corona virüsü’nün başladığı ilk günden bu yana verileri açıklamamakla, şeffaf olmamakla, hatta bazı verileri manipüle etmekle suçlandı.

Bu çerçevede en güvenilir alternatif bilgi kaynaklarından biri Bilim Akademisi’nin yayın organı Sarkaç’ta yayınlanan veriler oldu.

Mesut Erzurumluoğlu ve Defne Üçer Şaylan tarafından her hafta güncellenen tablo pandemide gelinen noktanın ürkütücü olduğunu ortaya koyuyor.

Tablo son derece basit bir mantık üzerine kurulu… Araştırmacılar resmi kayıtlarda pandemi öncesi 2015-1019 arası İstanbul’daki vefat sayıları ile güncel vefat sayılarını haftalık olarak karşılaştırıyor. Tespit edilmiş başka bir neden ortaya konulmadığı için aradaki farkın Covid’den kaynaklandığı vurgulanıyor.

2 BİN 470 KİŞİ ÖLDÜ

Çalışmanın bugün yayınlanan son tablosunda 22-28 Ocak 2022 tarihleri arasında İstanbul’da toplam 2 bin 470 kişinin öldüğü tespit edildi.

Bu rakam pandemi öncesi 2015-2019 yılları arasında ortalama 1723, 2020 yılında 1824 ve 2021’de 1666’ydı.

Yani, yılın 4. haftasına denk gelen aynı dönemde pandemi öncesine göre İstanbul’da bir haftada 747 ek ölüm yaşandı. Bu normalden yüzde 43 daha fazla ölüm anlamına geliyor.

Buna göre İstanbul’da yılın dördüncü haftalarında normalde günde 246 kişi ölürken, bu sayı 352’ye çıktı. Geçtiğimiz hafta her gün 106 kişi fazladan öldü.

Grafikteki mavi şeridi 2015-2019 yıllarındaki maksimum ve minimum haftalık ölüm sayıları oluşturuyor. Mavi şeridin içinde/civarında gerçekleşen ölümlerin salgın gibi bir kriz olmadığı durumda beklenen ölüm sayıları olduğunu söyleyebiliriz. Salgının ağırlaştığı dönemlerde haftalık ölüm sayıları şeritten belirgin şekilde yüksek gerçekleşiyor. 2020 sayıları kırmızı çizgi ve noktalarla, 2021 sayıları siyah çizgi ve noktalarla gösteriliyor, 2022'in ilk haftasında gerçekleşen sayılar büyük siyah nokta ile gösterildi.

EK ÖLÜM NEDİR:

“Ek ölüm (excess mortality) terimi epidemiyolojide “normal/kriz dışı” koşullar altında beklediğimiz ölüm sayılarının üzerinde saptanan ölüm sayılarını ifade eder. Normalin üzerinde çıkan ölüm sayılarının söz konusu krize bağlı koşullar nedeniyle olduğu düşünülür. Bu veriler uzmanlara tanı yöntemleri, hastalığın seyri ve yaygınlığı konusunda bilgi sağlar.