Bilim insanları açıkladı: Kanser tedavisinde Netflix umudu

ABD'de yapılan ve 10 bin hasta üzerinde denenen yeni bir araştırma, Netflix tarzı bir algoritma yardımıyla kanser hücrelerinin yayılmasının önüne geçilebileceğini ortaya koydu.

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Son dönemde kanser hastaları üzerinde çalışmalar yoğunlaşırken, yeni tedavi umutları da her geçen gün artıyor. Son olarak ABD’deki California Üniversitesi’nden bilim insanları, gelecekte kanseri saptamanın Netflix tarzı bir algoritma sayesinde mümkün olacağını açıkladı.

Uzmanlar, kişiselleştirilmiş film ve dizi önerileri yapan Netflix’e benzer bir sistemin, kişilerin geçmişleri hakkında bilgi toplayabileceği açıklandı. Netflix, beğendiğiniz türleri, onları ne sıklıkta izlediğiniz ve onları beğenip beğenmediğinizi hesaplayıp bunun üzerinden size öneriler sunarken, benzer bir uygulamanın kanseri saptamak için kullanabileceği vurgulandı.

Uzmanlar, Netflix’in bu bilgilerden yola çıkarak daha sonra ne izlemek isteyeceğinizi tahmin ettiğini vurgularken, bu algoritmanın kanser tedavisinde de kullanabileceği açıklandı.

NETFLİX’İN ALGORİTMASINDAN YOLA ÇIKILDI

Nasıl mı? Buna göre yeni bir algoritma sayesinde binlerce veri analiz edilebilecek ve tümörlerin neden oluştuğu bulunabilecek.

San Diego’daki California Üniversitesi’nden çalışmanın ortak yazarı Dr Ludmil Alexandrov şunları söyledi: ‘Kanser karmaşık bir hastalıktır. Ama kromozomlarda başladığında ve nasıl büyüdüğünde dikkate değer benzerlikler olduğunu gördük. Netflix’in hangi dizileri tercih edeceğinizi tahmin edebildiği gibi, biz de kanserinizin nasıl davranacağını tahmin edebileceğimize inanıyoruz.” dedi.

Bu yöntemin doktorların ‘gelecekte daha iyi ve daha kişiselleştirilmiş kanser tedavisi sunmasına’ izin verebileceğini de sözlerine ekledi.

10 BİN HASTA ÜZERİNDE DENENDİ

Araştırmacılar daha önce, vücudun dokusunda gelişen nadir bir kanser olan sarkomda genomik hataların nasıl meydana geldiğini araştırmışlardı. Farklı kanser türlerinde bu değişiklikleri incelemenin yollarını bulmak için de harekete geçildi.

Algoritma, kanserli hücrelerden binlerce satırlık genetik veriyi eleyip, kanserin nasıl gelişeceğini ve zayıf noktalarının nerede olacağını tahmin edebilecek.

33 farklı kanser türüne sahip yaklaşık 10 bin hasta üzerinde halihazırda test edilen araç, 21 yaygın hata tespit etti. Sonuçlar Nature dergisinde yayınlandı.

Araştırmanın ortak yazarı Dr Nischalan, “Kanserden bir adım önde olmak için, onun nasıl uyum sağladığını ve değiştiğini tahmin etmemiz gerekiyor. Mutasyonlar kanserin temel itici güçleridir. Genlerin çok geniş bir bölümünün, tümör için feci sonuçlar olmadan nasıl kopyalanabileceği, hareket ettirilebileceği veya silinebileceğine dair büyük resmi kaçırıyoruz. Bu araç sayesinde tüm bunları görebilmeyi hedefliyoruz.” dedi.

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