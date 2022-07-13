Bilim insanları: Şarküteri ürünleri kansere sebep oluyor

Fransız yetkililer, şarküteri ürünlerinde kullanılan malzemelerle kanser arasında bir bağ olduğunu kabul etti.

Sozcu.com.tr

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Fransız sağlık denetleme kuruluşları ve uzmanlar, işlenmiş etlerde kullanılan nitrat ile kolon kanseri arasında bir bağ bulunduğunu doğruladı.

Fransız ulusal gıda güvenliği kurumu Anses, yapılan incelemeler ve geçmişte yapılan araştırmaları inceleyerek bu sonuca vardıklarını duyurdu.

Anses tarafından yapılan açıklamada, “Gıdalarda kullanılan nitrat tüketiminin azaltılmasını tavsiye ediyoruz” denildi. Birçok gıda ürününde kullanılan nitrat, ürünlerin raf ömrünü uzatmak ve tadını geliştirmek için özellikle şarküteri ürünlerinde kullanılıyor.

Dünyanın en büyük şarküteri ürünleri üreticisi olarak bilinen Fransa’da bu karar şaşkınlık yarattı. Fransa hükümetti bu yıl içinde nitrat türü ürünlerin kullanımının kısıtlanacağı bir hareket planı yapacaklarını duyurdu.

Fransa Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı’nın ortak açıklamasında, “Bu tamamen gereksiz ürünlerin kısıtlanmasını engelliyor. Kullanılan bu ürünlerin tüketicinin sağlığını düşünecek şekilde azaltılması gerekiyor” denildi.

2015 yılında Dünya Sağlık Örgütü de benzer bir araştırma yapmış ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmıştı. Dünya Sağlık Örgütü işlenmiş etlerde kanserojen bulunduğunu tespit etmişti.

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