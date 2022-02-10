10 yıl süren araştırmayla ortaya çıkan uzun yaşam sırrı: Her gün üç fincana kadar kahve için

Her zaman bilim dünyasının merak konusu olan uzun yaşamın sırrı için bilim insanlarından yeni bir öneri geldi. Günde üç fincana kadar kahve içmeyi öneren araştırmacılar, öğütülmüş kahve olması gerektiğini de vurguluyor.

Sozcu.com.tr

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On yıl süren bir araştırmaya göre, her gün üç fincan kahve içmek daha uzun yaşamaya yardımcı olabilir. Araştırmaya göre; düzenli olarak kahve içenlerin ölme olasılığı yüzde 12’ye kadar daha az çıktı.

Araştırma sonuçlarına göre; kahve içen insanların kardiyovasküler hastalığa yakalanma veya felç geçirme olasılıklarının beşte bir oranında daha az olduğu görüldü. Ancak uzmanlar, kahvenin sağlığa faydalarının yalnızca öğütülmüş kahve tüketerek mümkün olduğunu da vurguladılar.

Yaklaşık 500 bin kişinin yaptığı araştırmaya göre, günde üç bardaktan fazla içmenin ise hiçbir olumlu etkisi olmadığı dikkat çekti.

KANSER VE BUNAMA GİBİ HASTALIKLARI ÖNLÜYOR

Kahve, dünyada en çok tüketilen içeceklerden biri, ancak daha önceki araştırmalar kahvenin sağlığa faydalı mı yoksa zararlı mı olduğu konusunda çelişkili sonuçlar elde etmişlerdi.

Kahve içerik açısından kafeinin yanı sıra, mineraller ve antioksidanlar da içeriyor. Hatta bazı araştırmalar içerik açısından kahve içmenin kanser, tip 2 diyabet ve bunama riskini azalttığını ileri sürerken bazı araştırmacılar da yüksek tansiyon ve kardiyovasküler hastalıktan ölme riskinin arttığına işaret etmişti.

Macaristan’daki Semmelweis Üniversitesi ve Londra Queen Mary Üniversitesi’ndeki akademisyen ekibinin yaptığı yeni çalışma, içeceğin kan basıncını artırmadığını ve kardiyovasküler faydaları olduğunu öne sürüyor. Araştırma yazarlarından Dr Steffen Petersen, sonuçların ılımlı kahve tüketiminin “kardiyovasküler olarak zararlı olmadığını ve hatta faydalı olabileceğini söyledi.

ÖĞÜTÜLMÜŞ KAHVE OLMASI GEREKTİĞİNE DİKKAT ÇEKTİLER

Araştırmaya katılımcıları İngiltere Biobank’tan ortalama 56 yaşında ve çalışma başladığında kalp hastalığı olmayan kişilerden seçildi. Gönüllüler 11 yıl boyunca takip edildi ve uzmanların gruplar arasındaki farklılıkları analiz etmesine izin verildi. Katılımcıların yüzde 22’si kahve içmeyenlerdendi ve yüzde 58’i günde üç fincana kadar kahve içiyordu.

Sonuçlar, günde 0,5-3 bardak arasında içenlerin, çalışmanın sonunda kahve içmeyenlere göre ölme ihtimallerinin yüzde 12 daha az olduğunu gösterdi. Ayrıca; kahve içmeyenlere kıyasla kardiyovasküler hastalıktan ölme olasılıkları yüzde 17 ve felç geçirme olasılıkları yüzde 21 daha azdı. Hiç kahve içmeyenlere göre de diyabetik olma olasılıkları daha düşüktü. Araştırmacılar bu durumun nedenini henüz incelemeseler de kafeinin iştahı bastırdığı biliniyor, bu da obezite oranlarının ve bununla ilgili sağlık koşullarının daha düşük olmasına neden olabilir.

TÜKETİLEN KAHVE TÜRÜ ÖNEMLİ

Araştırmacılar, kahve içenler arasında yüksek tansiyon oranlarında herhangi bir artış tespit etmediler, bu da kafeinli içeceğin durumu tetiklediğine dair endişeleri bastırdı.

Bununla birlikte, grup, katılımcıların içtiği kahve türüne göre sağlık yararlarına bakıldığında, hazır kahve tüketenlerde kahvenin herhangi bir olumlu etkisinin görülmediği tespit edildi. Araştırmacılar, bunun muhtemelen kahvenin nasıl yapıldığına dair farklılıklara bağlı olduğunu söyledi.

Hazır kahve daha fazla kafein ve antioksidan içerse de iki kat daha fazla akrilamid içeriyor. Akrilamid, bazı gıdalarda bulunan, kanser ve sinir sistemi hasarı riskinin artmasıyla bağlantılı bir madde.

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