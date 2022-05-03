Bilimsel araştırma: Hangi kan grubu corona virüsüne karşı daha çok koruyor

Fransa'da 333 çiftin dahil olduğu bir araştırmada corona virüsü bulaşma riskiyle kan grupları karşılaştırıldı.

Sozcu.com.tr

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Dünya çapında 6.2 milyondan fazla insana bulaşan corona virüsü salgını devam ederken Fransa’da kan grupları ile corona virüsünün bulaşması ile ilgili bir araştırma yapıldı.

Araştırmada 333 çift mercek altına alınırken bunların hastalığı birbirlerine bulaştırma oranı da analiz edildi.

Yapılan inceleme sonucunda kan grupları aynı olan çiftlerin birbirlerine corona virüsünü daha çok bulaştırdığı tespit edildi.



Araştırma sonuçlarında bilim insanları, “Eğer corona virüsü olan kişinin kan grubu A, B ya da AB ise, Covid-19’u A ve B antikoru olan birine bulaştırabilir. 0 kan grubuna sahip olanlara ise bulaştırılması zor. Zira 0 kan grubuna sahip olan kişiler diğer gruplara kan verebilir ama kendisi sadece 0 kan grubundan kan alabilir” açıklamasını yaptı.

“SÜPER BULAŞTIRICI OLAN KAN GRUBU…”

Fakat bilim insanları bu durumun olumsuz yönünü de mercek altına aldı. Uzmanlar, “0 kan grubuna sahip olanlar diğer gruplara kan bağışı yapabiliyor. Dolayısıyla kan grubu 0 olan birisi diğer insanlara daha kolay bir şekilde hastalık bulaştırabilir. Bu kişiler genelde ‘süper bulaştırıcı’ oluyor” dedi.

Öte yandan uzmanlar, kan grupları uyuşmayan çiftlerin hastalığı bulaştırma oranının yüzde 27.9 olduğunu açıklarken kan gruplarının uyuşması durumunda ise vaka oranının yüzde 47.2’ye ulaştığını aktardı.

Araştırmayı okurlarına duyuran Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild’e konuşan Profesör Andreas Radbruch, “Bu sonuçlar çok şaşırtmadı beni. Geçmişte diğer virüslerde de benzer sonuçlar çıkmıştı” dedi.

Bild’e konuşan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Carsten Watzl, “Kan grubunuza bakıp önlemleri erkenden bırakmayın. Hastalığın bulaşması tamamen kan gruplarına bağlı değil” diyerek maske, hijyen ve mesafe önlemlerine devam edilmesi gerektiğini duyurdu.

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