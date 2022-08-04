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Bilimsel araştırma: Kanser öncesi lezyonları olanlara HPV aşısı şifa olabilir

Bilim insanları, rahim ağzında kanser öncesi lezyonları olan kadınlara HPV aşısı yapmanın rahim ağzı kanseri geliştirme riskini azaltabileceğini söylüyor.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 16:11 - 04 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Bilimsel araştırma: Kanser öncesi lezyonları olanlara HPV aşısı şifa olabilir

İngiltere’deki Imperial College London uzmanları, kanser öncesi lezyonları çıkarılması gereken ve HPV’ye karşı aşılanmış binlerce kadını içeren çalışmaları üç yıl boyunca gözden geçirdi.

Daily Mail’de yer alan habere göre, British Medical Journal’da yayınlanan bulgular, tedavinin yanı sıra ek bir HPV aşısı verilenlerde endişe verici hücre geliştirme olasılığının yüzde 60 daha az olduğunu gösteriyor.


Bir kadının rahim ağzında yüksek dereceli kanser öncesi lezyonlar olduğu tespit edildiğinde, yaşam boyu rahim ağzı kanseri geliştirme riski vardır.

HPV aşısı, rahim ağzı gibi virüsün neden olduğu kanserlere karşı korunmaya yardımcı oluyor.

Araştırmacılar, bulgularının büyük ölçekli çalışmalarla doğrulanması gerektiğini ancak bununla birlikte elde ettikleri sonuçların “sağlam” olduğuna inanıyorlar.

 

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