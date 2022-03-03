Bilimsel araştırma: Omicron, gripten çok daha ölümcül

Aşı karşıtları ve Covid-19'a inanmayanlar tarafından "corona virüsü, grip gibi bir şey çok büyütülüyor" söylemini çürütecek bir araştırma Japonya'da yapıldı. Bakan Koca'nın dün gece normalleşme süreciyle ilgili açıklamalarından saatler sonra açıklanan araştırmanın sonucunda Omicron varyantıyla ilgili endişe verici bulgulara ulaşıldı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’de dün Sağlık Bakanı Koca’nın normalleşme süreci ile ilgili açıklamaları ve bazı kısıtlamaları kaldırma kararı alındığını duyurmasından saatler sonra Japonya’dan dikkat çekici bir araştırma geldi…

Japonya’da yapılan bir araştırma Omicron varyantının, gripten çok daha ölümcül olduğu sonucunu ortaya çıkardı.

SAĞLIK BAKANLIĞI DANIŞMANLARI AÇIKLADI

Japon bilim insanları, corona virüsü önlemlerini beklenenden çok daha erken kaldırmanın çok ciddi sağlık sorunları olacağını açıklarken yapılan araştırmada Omicron varyantının mevsimsel gripten en az yüzde 40 oranında ölümcül olduğu sonucu ortaya çıktı. Ülkede Covid-19’a bağlı ölümleri inceleyen uzmanların araştırmasını Japonya Sağlık Bakanı’nın danışmanlarından oluşan bir bilim ekibi tamamladı.

Omicron varyantına bağlı ölüm oranının Covid-19 salgınının önceki dalgalarına göre daha düşük olduğu belirtilirken buna karşılık Omicron varyantının gripten çok daha ölümcül olduğuna vurgu yapıldı.

Bilim insanları Omicron varyantının ölüm oranının azalmasında virüsün güçsüzleşmesinin yanı sıra aşının etkisinin de öne çıktığına vurgu yaparken Japonya Sağlık Bakanlığı’nın danışma kurulunun başkanı Takaji Wakita, “Corona virüsü yasaklarını kaldırmadan önce daha kapsamlı bir araştırma yapılmalı” dedi.