Bilimsel araştırma: Omicron semptomları kadın ve erkeklerde farklı gelişiyor

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, Omicron'a yakalanan kadın ve erkeklerde farklı semptomların gelişebildiğini ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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Resmi verilere göre dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü, son dönemde başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede önlemlerin gevşetilmesiyle etkisini yeniden göstermeye başladı.

ABD merkezli sağlık sitesi Web MD’nin yayımladığı yeni bir araştırmaya göre, Omicron semptomları erkekler ve kadınlar arasında farklılık gösteriyor.

Web MD’nin araştırmasına göre, kadınların %40’ı Covid-19’un Omicron varyantına yakalanmanın bir sonucu olarak yorgunluktan muzdaripken erkeklerin sadece üçte biri bu durumdan şikayet etti.

OMİCRON’UN EN YAYGIN 5 BELİRTİSİ

Genel olarak, Omicron varyantına yakalanan kişilerin daha hafif reaksiyonlar göstererek hastalığı atlattığı vurgulanırken, birçok hasta bunların Alfa, Beta ve Delta varyantlarından farklı olduğunu fark etti.

Uzmanlar, Omicron’un beş belirgin belirtisini boğazda kaşıntı, kuru öksürük, aşırı yorgunluk, hafif kas ağrıları ve gece terlemeleri olarak açıkladı.

Bulaşıcı hastalık uzmanı Dr Sachin Nagrani araştırma ile ilgili yaptığı açıklamada “Akut bir semptom olarak, yorgunluk corona virüsü enfeksiyonunun erken bir belirtisi olabilirken, kolayca başka nedenlere de bağlı olabilir.” dedi. Nagrani, kadın ve erkeklerin aynı belirtilerden şikayetçi olmadıklarını sözlerine ekledi.

ERKEK VE KADINLARDA FARKLI SEMPTOMLAR ORTAYA ÇIKABİLİYOR

Nagrani ayrıca, “Birçok Covid-19 vakasında hiçbir semptoma rastlanmadığını ve bu durumun, virüsün kolay yayılmasını sağladığını hatırlamak da önemlidir.” dedi.

Daha önce yapılan araştırmalarda, corona virüsüne yakalanan kadınların, uyku sorunları, kaygı, adet düzensizlikleri, mantar enfeksiyonları ve saç dökülmesi ile karşılaşma olasılığı daha yüksekken, erkeklerin genellikle nefes darlığı problemi yaşadığı ortaya çıkmıştı.

ERKEKLERİN ÖLÜM ORANI DAHA YÜKSEK

İngiliz tıp dergisi Lancet’te yayımlanan araştırmaya göre, Covid-19 vaka ölüm oranları erkekler arasında kadınlardan daha yüksek iken, Hindistan gibi birkaç ülkede kadınlarda ölüm oranı daha yüksek olarak açıklandı.

Öte yandan, Covid-19’un Delta ve Omicron genlerini içeren ve “Deltacron” adı verilen yeni varyantı Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada etkisini göstermeye başlamasının ardından uzmanlar uyarılarda bulundu.

Deltacron’un bugüne kadar, İngiltere, Fransa, Danimarka, İsrail ve Hollanda’da görüldüğü belirtildi.

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