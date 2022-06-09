Binlerce kadını şaşırtan benzerlik: Vücudunuzun o noktasında ben varsa…

Sosyal medyada yeniden yayılan 2019 tarihli paylaşım büyük tartışma yarattı. On binlerce kadın, kollarındaki söz konusu bölgeye bakınca şoke oldu.

Sozcu.com.tr

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Sosyal medyada binlerce kadın, vücutlarının aynı noktasında ben olduğunu fark edince büyük şaşkınlık yaşadı.

Birçok kadının kollarının ön kısmındaki aynı noktada ben olduğunu gösteren bir paylaşım, 2019'da sosyal medyada hızla yayılmıştı. Mesajda Aaryn Whitely isimli kullanıcı, tüm kadın arkadaşlarının kollarının aynı yerinde ben olduğunu belirtmişti. 2019'da sosyal medyada birçok kadın, sol göğüslerinin üst kısmında da benzer benler olduğunu ifade etmişti.

Paylaşım son günlerde yeniden viral oldu. Mesajın yeniden yayılması sonrasında on binlerce kadın, kollarındaki söz konusu bölgeye bakınca şoke oldu. Çok sayıda kadın, kollarının bileğe yakın ön kısmındaki benlerin fotoğrafını paylaştı.

Bir kullanıcı “Bu durumun uzaylıları normal insanlardan ayırt etmenin bir yolu olduğuna eminim” diye espri yaptı. Bir başka kadın da “Aman tanrım, kontrol ettim ve aynı yerde benim de bir benim var” ifadelerini kullandı.

UZMANLAR NE DİYOR?

Basın da bu gizemli durumun nedenlerini analiz eden yazılar yayınladı. Bazı bilimsel yayınlar bu durumun bir tesadüf olduğunu belirtse de 2013 tarihli bir çalışmada, doğum kontrol hapı kullanan veya hormon tedavisi olan kadınlarda bu tür benlerin daha fazla görüldüğü kaydedildi.

Birçok araştırmacı da, bu tür koyu renkli benlerin kollar gibi güneş ışığına daha fazla maruz kalan bölgelerde ortaya çıktığını vurguladı.

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