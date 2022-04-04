Bir doktor daha coronaya yenik düştü

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Unay, corona nedeniyle hayatını kaybetti.

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İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Unay yakalandığı coronaya yenik düştü.

Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada,” İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Unay’ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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