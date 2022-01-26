Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Evde tedavi nasıl yapılır?

Koronavirüs başladığından itibaren boğaz ağrısının evde tedavi yöntemlerine dair uzmanların boğaz ağrısına evde ne iyi gelir, sorusuna verdiği 12 cevap. Boğaz ağrısı için yapılması gerekenler....

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Boğaz ağrısı, genellikle farklı koşullarda bulunan bu bölgenin iltihaplanmasıyla ilgili bir semptomdur. Bir hava-sindirim bölgesinde yer alan boğaz, ağzın arkasında, trakeaya (bronşlara ve akciğerlere doğru giden) ve yemek borusuna (mideye ve tüm sindirim sistemine giden) çatallanmadan önce bir bölgedir. Bademcikler, farinks, gırtlaktan oluşur.

Boğaz ağrısı, az ya da çok yoğun bir yanma, karıncalanma ve hatta basit bir kuruluk hissi olabilir. Ağrı boğazın arkasında, ortasında veya yanlarda olabilir. Katı gıdalarda ve bazen de sıvılarda yutmayı engeller. Ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, yoğun yorgunluk vb. gibi diğer semptomlar izole edilebilir veya eşlik edebilir.

Boğaz ağrısı belirtileri nelerdir?

Boğazda ağrı veya kaşıntı

Yutulduğunda veya içerken kötüleşen ağrı

Yutma zorluğu

Boyundaki veya çene altındaki bezlerin hassasiyeti ve şişmesi

Bademciklerin şişmesi veya kızarıklığı

Boğuk ses.

Boğaz ağrısı birkaç gün sürebilir, ancak aslında bu uzun günlerde, ağrı günlük yaşamı ve özellikle bizim uyku etkilediğini kalır olabilir. Bununla birlikte, eczaneye gitmeden önce, boğaz ağrısını hafifletmek ve iltihabı azaltmak için zamanla kanıtlanmış birkaç doğal seçenek olduğunu unutmayın. Kaşıntıya sebep olan öksürük sonrası oluşan boğaz ağrısına ne iyi gelir, sorusuna uzmanların verdiği cevaplar:

1) Limon suyu

Limon suyunu yarım buçuk ılık suyla karıştırarak günde birkaç kez gargara yapın. Boğazda, bu durum hastayı rahatlatır ve iyi gelir. Biraz asidiktir, ancak büzücü ve antiseptik etkisi tam olarak buradan gelir. Limonunuz yoksa (veya artık yoksa) tuz veya kabartma tozu ve hatta elma sirkesi de kullanabilirsiniz.

2) Bal

Bir yemek kaşığı bal boğaz ağrısını ve boğazda kaşıntı hissini anında iyileştirir. Ama aşırıya kaçmayın! Hoş olmayan öksürük nöbetlerinden rahatsız olmadan uykuya dalmanıza yardımcı olması için yatmadan önce bal alın.

3) Kekik

İnfüzyon olarak alındığında kekik, öksürük ve boğaz ağrısı dahil olmak üzere genel olarak solunum problemleriyle bilinir. Kekik esansiyel yağı da tercih edilebilir: Ağızda yavaşça erimesine izin verilen bir küp şekere 2-3 damla.

4) Lavanta

Ayrıca infüzyon olarak alındığında lavanta boğaz ağrılarını büyük ölçüde giderir. Ancak kekiğin aksine, uçucu yağını tüketmemek en iyisidir.

5) İnhalasyonlar

Biraz su kaynatın, büyük bir kaseye koyun ve birkaç damla okaliptüs , nane veya lavanta esansiyel yağı ekleyerek başınızı bir havluya sararak başınızın üzerinden nefes alın.

6) Ekinezya

Boğaz ağrısını gidermek için gerçek bir iksir olan birçok antiviral ve antibakteriyel özelliği ile artık bu bitkinin itibarını kazanmıyoruz.

Boğaz ağrınızı tedavi etmek için bol su içmeniz ve bu nedenle bol su içmeniz iyi olur ! Ayrıca çok sıcaksa (infüzyonlar), faydaları daha da iyi olacaktır.

8) Nemli hava

Evi, özellikle de geceleri yatak odalarını aşırı ısıtmayın ve havayı nemli tutun, çünkü çok kuru hava tahrişi artırır. Bunun için bir nemlendirici kullanabilir veya ısıtıcının yanına bir kap su koyabilirsiniz. Su buharlaştıkça daha nemli bir atmosfer yaratacak ve boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olacaktır.

9) Sarımsak

Panik yapmayın evde kalıyorsunuz ki nefesiniz kimseyi rahatsız etmesin! Sarımsak, antiseptik özellikleri ile bilinir. Miktarı atlamayın ve boğaz ağrınızı çabucak iyileştirmek için sıcak tavuk suyuna ve diğer tariflere istediğiniz kadar ekleyin.

10) Dinlenme

Herhangi bir hastalıkta olduğu gibi, vücudunuzun tüm kaynaklarını boğaz ağrınızı iyileştirmek ve kötü mikropları uzaklaştırmak için kullanabilmesi için sıcak kalmak ve mümkün olduğunca fazla dinlenmek önemlidir.

11) Dondurma çubukları

Soğuk iltihabı yatıştırır ve böylece boğaz ağrısını hafifletir. Avantajları çoğaltmak için ev yapımı limonatadan kendi dondurma çubuklarınızı yapın.

12) Zeytinyağı

Çok davetkar olmayabilir, ancak yatmadan önce yutulan bir kaşık dolusu zeytinyağı tahrişi yatıştırır ve boğaz ağrısını bir süre uzak tutar (uykuya dalmanıza izin verecek kadar).

Boğaz ağrısını tedavi etmeye yardımcı olduğu bilinen başka bitkiler de vardır: hatmi kökü , adaçayı , tazı, kaygan karaağaç kabuğu , beyaz et suyu, nergis, biberiye… İnfüzyon veya gargarada, hepsinin tahrişi ve boğaz ağrısını yatıştırması beklenir.

Son olarak, sigara içmekten ve dumanlı odalarda veya çok kirli yerlerde kalmaktan kesinlikle kaçınmalısınız. Bu birkaç doğal ipucu ile boğaz ağrınız çabucak geçmeli veya en azından katlanılabilir olmalıdır.