Boğazına üzüm kaçan öğretmen, ‘heimlich manevrası’ ile kurtarıldı

Eskişehir 30 Ağustos Ortaokulu Din Kültürü Öğretmeni Canan Tüzer, boğazına kaçan kuru üzüm nedeniyle boğulmak üzereyken aynı okuldaki meslektaşı Uğur Tiryaki'nin yaptığı 'Heimlich Manevrası' ile hayata tutundu.

Kemal ATLAN

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Nefes borusuna kaçan kuru üzüm nedeniyle boğulmak üzere olan öğretmen Canan Tüzer’i meslektaşı Uğur Tiryaki’nin yaptığı ilk yardım hayata döndürdü.

BOĞAZINA KURU ÜZÜM KAÇTI

Haziran ayının başında Eskişehir 30 Ağustos Ortaokulu’nda meydana gelen olayda, okulun din kültürü öğretmeni Canan Tüzer’in boğazına öğretmenler odasında kuru üzüm kaçtı. Nefes alamayan ve bir anda yere yığılan Canan Tüzer için okulun müdür yardımcısı Tuğba Altıntaş yardım istedi.

Öğretmenler odasına gelen okulun Türkçe öğretmeni Uğur Tiryaki meslektaşı Canan Tüzer’e ‘Heimlich manevrası olarak bilinen abdominal baskılar, yabancı cisimler tarafından üst solunum yolu tıkanıklıklarını tedavi etmek için kullanılan bir ilk yardım prosedürü’nü uyguladı.

BİR SÜRE SONRA KENDİNE GELDİ

Uğur Tiryaki’nin uygulamış olduğu ‘Heimlich manevrası’ sayesinde Canan Tüzer bir süre sonra nefes almaya başladı ve kendine geldi. Canan Tüzer’e yapılan ilkyardım okulun güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

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