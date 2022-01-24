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Bu mahallede bugüne kadar corona vakası görülmedi

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Gökalan Mahallesi'nde, Türkiye'de görülen ilk vakadan bugüne kadar hiç corona virüsü vakasına rastlanmadı. Mahalle sakinleri tedbiri üst düzeyde tutmaya devam ediyor.

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Bu mahallede bugüne kadar corona vakası görülmedi

Corona virüsü vakalarında bir zamanlar en yüksek riskli il olarak başı çeken Samsun gördüğü yüksek vaka oranlarının ardından aşılamanın etkisiyle zirveyi başka illere bıraktı.

Yoğun bakım doluluk oranlarının yüksek seyrettiği ve sağlıkçıların bu dönemde mesai mefhumu gözetmeden çalıştığı ilde son 1,5 yılda 3 binin üzerinde vatandaş corona virüsünden hayatını kaybetti.

MAHALLEYE HES KODUYLA GİRİLEBİLİYOR

Vaka oranlarının yüksek seyrettiği dönemlerde bile Gökalan Mahallesi sakinleri kendisini korudu. Mahallenin girişine asılan pankartla mahalleye davetsiz misafir kabul edilmedi. Mahalleye girmek isteyenlerin HES koduna bakıldı.

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Mart 2020 tarihindeki ilk korona virüs vakasından günümüze kadar geçen zamanda Gökalan Mahallesi’nde korona vakasına rastlanılmadı.
Küçük çocukların da maske takıp kurallara uyduğu 65 nüfuslu Gökalan Mahallesi tedbirlerine devam ediyor.

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