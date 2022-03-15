CHP, Başhekimin grev yapan doktorlara tehditlerini Meclis’e taşıdı

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, anayasal haklarını kullanarak greve giden hekimlerin Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Muzaffer Şenveli tarafından tehdit edilmesini TBMM gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Aytekin, “Bir hekim olarak hekimlere uygulanan zorbalık sizlerin vicdanını rahatsız ediyor mu?” diye sordu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Muzaffer Şenveli tarafından tehdit edilmesini TBMM gündemine taşıdı.Balıkesir Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Muzaffer Şenveli ile acil sağlık hizmeti dışında çalışmayan doktorlar arasında dün tartışma çıkmıştı. Görüntüler sosyal medyaya yansırken, başhekimin hastanedeki güvenlik görevlilerine, bir doktoru kastederek “Şunu da hemen paketleyin, hemen alın hemen” sözleri tepki toplamıştı.

“HEKİMLER HAK VE TALEPLERİ İÇİN MÜCADELE EDİYOR”

Doktorların, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Muzaffer Şenveli tarafından tehdit edilmesini TBMM gündemine taşıyan Aytekin,

“Sağlık çalışanları özlük haklarının ve maaşlarının iyileştirilmesi talebiyle tüm Türkiye'de anayasal haklarını kullanarak greve gittiler. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘varsın gitsinler' sözlerine tepki gösteren hekimler, hak ve talepleri için mücadele etmektedir” dedi.

“DOKTORLARA YÖNELİK SALDIRGAN TUTUM SERGİLEDİ”

Grevdeki doktorların yasal haklarının engellenmesini eleştiren Aytekin, şunları söyledi:

“Ataması üzerinde şaibeler devam eden Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Muzaffer Şenveli grevde olan hekimleri tehdit ederek ‘bu odayı terk etmezseniz hakkınızda işlem başlatacağım' demiştir.

Dahası Başhekim Şenveli haklı mücadeleleri için grevde olan doktorları odadan çıkarmaya çalışmış, yaşanan zorbalığı kayıt altına alan bir doktor için ise güvenlik görevlilerine ‘paketleyin şunu, dışarı atın' talimatı vermiştir.

Grev sırasında acil servis müdahalesinin aksamadığı, doktorların yasal haklarını kullanmak için bir araya geldiği ve herhangi bir hastanın mağdur edilmediği Başhekim Şenveli'ye defalarca anlatılmaya çalışılmış ancak kendisinin doktorlara dönük saldırgan tutumu devam etmiştir.”

BAKAN KOCA’NIN YANITLAMASINI İSTEDİ

CHP’li Aytekin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya “Bir hekim olarak hekimlere uygulanan zorbalık sizlerin vicdanını rahatsız ediyor mu?” diyerek yanıtlamasını istediği soruları şöyle sıraladı:

“-Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Muzaffer Şenveli hakkında takındığı saldırgan tutumdan dolayı başlatılan bir işlem var mıdır?

-Yasal hakları doğrultusunda greve çıkan doktorlar hakkında Başhekim Şenveli'nin hedef göstermesi doğrultusunda başlatılan bir işlem var mıdır?

-Basına yansıyan görüntülere göre greve çıkan ve Başhekim Şenveli tarafından hedef gösterilen doktorların odasına güvenlik görevlilerinin girdiği görülmektedir. Steril tutulması gereken odaya çamurlu ayakkabılar ile girilmesi bir hekim olarak sizleri rahatsız etmiş midir?

-Steril tutulması gereken bir alana tedbir alınmadan girilmesinin nedeni nedir? Alanın steril tutulması için hekimler gerekli önlemi alırken, güvenlik görevlilerin çamurlu botla, Başhekim Şenveli'nin ameliyat terliği ile girmesi hangi aklın ürünüdür?”

İlginizi Çekebilir Başhekim ve grevdeki doktorlar arasında tartışma: 'Şunu hemen paketleyin'