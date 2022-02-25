CHP’li Girgin: Saraya 37 milyon harcanırken, 5 milyonluk kanser cihazı alınmıyor

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yazılı olarak yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Girgin, “Saraya 37 milyon harcanırken, 5 milyonluk kanser cihazı alınmıyor" diyerek, kanser tarama ve tedavi ünitesinin ne durumda olduğunu sordu.

Mustafa SARIİPEK

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CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yazılı olarak yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kanser Tarama (Pet-CT Nükleer Tıp) ve Kanser Tedavi Ünitesi (Radyasyon Onkolojisi MR-Linac) ne zaman tam kapasiteyle hizmete girecektir?” diye sordu. Girgin, “Marmaris'teki saraya 37 milyon harcadılar ama 5 milyonluk kanser cihazı almıyorlar” dedi.

Girgin, “Dilara Bakan isimli kanser hastası bir youtube yayıncısının sağlık bakanına seslendiği ve Muğla'daki kanser hastalarının yaşadığı sıkıntıları dile getirdiği video ile Muğla'nın sağlık alanındaki en büyük sorunu olan ve Kanser Tarama ve Tedavi Ünitesi sorunu tekrar gündeme gelmiştir” diye konuştu.

KANSER TARAMA VE TEDAVİ ÜNİTESİ NE OLDU?

Bu konunun Sağlık Bakanlığı gündemine alınmadığını üzülerek takip ettiklerini de belirten Girgin açıklamasında şunları söyledi:

“Bunlardan ayrı olarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin personel, hemşire ve doktor eksiğinin giderilmesi ve yatak kapasitesinin artırılması için verdiğimiz soru önergesi de ne yazık ki hala daha yanıtlanmadı. Soru önergesine ek olarak, 25 Kasım 2021'de Sağlık Bakanlığı Bütçe Görüşmelerinde, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakan Koca'ya ‘Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine tahsis edildiği söylenen fakat şimdiye kadar kurulumu yapılmamış ve hizmet vermeye başlamamış kanser tarama cihazımız nerededir? Muğla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından dört yıldır sonuçlandırılamayan radyoterapi merkezinin yapımı ve sintigrafi cihazlarının tam olarak temini konusunda neden adım atılmamaktadır?' diye sormuştuk. Buna da maalesef bir cevap verilmedi.”

OKLUK KOYU'NA 37 MİLYON LİRA AYIRANLAR KANSER HASTALARINA 10-15 MİLYON LİRA AYIRMADI

Yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre açıklamasını sürdüren Girgin, “Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulması gereken üniteler için araştırmalarım sonucunda 10-15 milyon TL tutarında bir ödenek tahsis edilerek sorunun çözüleceği söylenmektedir. Okluk Koyu'nda bulunan yazlık saray için 37 milyon TL ödenek ayrılırken yaz dönemi nüfusu 5 milyona dayanan Muğlalı vatandaşlarımız için bu ödeneğin neden hala tahsis edilmediği merak konusudur. Basına yansıyan haberlere göre, 2019 yılında Bakanlık tarafından onayı verilen Pet CT cihazı için TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) standartlarının bahane edilerek, “Bakanlıkta para yok gibi” açıklamalar yapılmasını üzüntü ve hayretle izledik” dedi.

KANSER TEDAVİ EK BİNASININ YAPILMAMASININ GEREKÇESİ NEDİR?

Kanser Tedavi Merkezi için herhangi bir bürokratik engel olmamasına rağmen kurulması planlanan Kanser Tedavi Ek Binasının 2016 yılından beri yapılmamasının gerekçesinin Sağlık Bakanlığınca açıklanması için verilen soru önergesi şöyle:

“Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kanser Tarama (Pet-CT Nükleer Tıp) ve Kanser Tedavi Ünitesi (Radyasyon Onkolojisi MR-Linac) ne zaman tam kapasiteyle hizmete girecektir?

Pet-CT ihalesini 2019 yılında niye iptal ettiniz? 3 yıldır niye gecikmeler yaşanıyor? Muğla İl Sağlık Müdürlüğü böyle bir mağduriyete nasıl izin veriyor?B

u eksikliğin giderilmesi için gereken ödenek ne kadardır? Tahmini tutar olan, 10-15 milyon TL ödeneğin yeteceği doğru mudur? Doğru ise, Okluk Koyu'nda bulunan yazlık saray için 37 milyon TL ödenek ayrılırken, hastalarımız için bu ödeneğin hala ayrılmamasını nasıl açıklıyorsunuz?

Kanser Tedavi Ek Binasının 2016 yılından beri yapılmamasının gerekçesi nedir?

İhalesi ve yapım aşaması, Pet-Ct ve Nükleer Tıp Merkezi'den bağımsız olan Radyoterapi Merkezi neden hala kurulmuyor? Kamudan önce özel sektöre ruhsat verilmesi mi planlanıyor? Bu, kanser hastalarını, maliyeti çok yüksek olan bir tedavide özel hastanelere mahkum etmek değil midir?”