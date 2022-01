CHP’li İlgezdi: Haftada 1000 kişi Covid yüzünden ölüyor

Sağlık Bakanlığı, bilimsel ve dünyanın tercih ettiği yöntemler yerine Covid ile ilgili iyimser bir tablo ile algı çalışması yaptığı eleştirilerinin hedefinde. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Ülkemiz yönetilemeyen pandemi süreci nedeniyle her gün resmi rakamlara göre 150’den fazla yurttaşını yitiriyor. Son 6 aydır haftada binden fazla vatandaşımızı covid nedeniyle kaybediyoruz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “15 Ağustos'tan beri hiç inmeyen bir yüksek Covid ölümleri ile karşı karşıyayız. Son 6 aydır haftada binden fazla vatandaşımızı covid nedeniyle kaybediyoruz. Ama ölümleri önleyecek ilaç halen kullanılmıyor. Etkinliği kanıtlanmış ilaçları ısrarla kullanmayan Sağlık Bakanlığı önleyebileceği ölümleri sadece seyretmektedir” dedi. İlgezdi yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

– 15 Ağustostan beri 34 bin 40 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Günlük ortalama 202 yurttaşımızı yitiriyoruz. Her kayıp çok önemlidir. Günde 4 otobüs dolusu yurttaşımızın ölümüne sebep olanlar bu politikayı tercih edenlerdir.

– Bu dönemde bu kadar ölüm olmasına rağmen, bu kadar çağrı olmasına rağmen ağır covid hastalarında ölümleri yüzde 70 azalan etkinliği kanıtlanmış ilaçları (monoklonal antikorlar) ısrarla kullanmayan Sağlık Bakanlığı önleyebileceği ölümleri sadece seyretmektedir. Hem böyle ölümlere izin verdiği için, hem de bu ilaçların Türkiye'ye getirilip insanlara ulaştırılmadığı için hastaların vebali Sağlık Bakanlığının üzerindedir.

TÜM ÖLÜMLERİN EN AZ YÜZDE 14'Ü COVİD'DEN

– TÜİK görevini yapmayarak 2020 yılı ölüm istatistiklerini açıklamadı. Elimizdeki son veri olan 2019 ölüm istatistiklerini baz aldığımızda, 2021 yılında covid ölümlerin tüm ölümlere oranı yüzde 14 oluyor. Geçen yıl toplam ölümlerin en az yüzde 14'ü covid nedeniyle gerçekleşmiş. Bu ne kadar acı bir istatistik. Gerçek sayılarda ise durum çok daha vahim.

– Halk sağlığında ihtiyatlılık ilkesi vardır. Siz planlamayı ve önlemleri iyi senaryoya göre kurmazsınız. Siz politikanızı kötü senaryoya göre oluşturursunuz ki en kötüye göre önlem almanız gerekir. İyi senaryoya göre planladığınız pandemide her gün 150'den fazla insan ölüyor. Böyle iyi senaryo mu olur? Her giden bir can. Yaşamını yitiren insanların ailelerine sorun bir de iyi senaryoyu.

– Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi iktidarı bilimsel olarak kanıtlanmamış iyi bir senaryo üzerine tüm politikasını kurdu. Bu şekilde bakanlık Covid geçiren insanların ölümüne bilerek sebep oldu. Sahte başarı vurguları ile bu süreci yönetemezsiniz. Ölümlerin sebebi alınmayan önlemler, bilimsellikten uzak yapılan çalışmalardır.