Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar pandemide arttı

Uzmanların açıklamasına göre, ABD'de cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar 2020'de rekor seviyeye yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDC) alınan yeni verilere göre, cinsel yolla bulaşan enfeksiyon oranları 2020’de Covid-19 pandemisinin ilk aylarında kısa bir süre düştükten sonra yeniden canlandı ve 2019 seviyelerinin üzerine çıkarak yılı rekor bir seviyede tamamladı.



Guardian’da yer alan habere göre, CDC’li araştırmacılar, 2020 Cinsel Yolla Bulaşan Hastalık Sürveyansı raporunun, Covid-19’un kişisel sağlık hizmetlerini nasıl etkilediğini ve kıt halk sağlığı kaynaklarını yıllardır yükselişte olan cinsel yolla bulaşan hastalıklardan nasıl uzaklaştırdığını gösterdiğini söyledi.

Sonuç olarak, kaynakları Covid-19 pandemisine yönlendirmek gençlerin, azınlıkların ve eşcinsel ya da biseksüel kişilerin yeni cinsel enfeksiyonlardan dolayı sorun yaşamasını artırdı.

15 VE 24 YAŞ ARASINDA YAYGINLAŞTI

CDC adına konuşan Dr. Jonathan Mermin, yeni verilerin “Covid-19’un cinsel yolla bulaşan enfeksiyon oranları üzerindeki etkisinin şimdiye kadarki en net resmini” sunduğunu söyledi.

CDC’nin yeni raporu, pandeminin ilk yılı olan 2020’yi ve karantina, sosyal mesafe ve korku ile geçen bir zamanı kapsıyor. Yeni raporda bel soğukluğu, klamidya ve frengi oranları da mevcut.

2020’nin başlarında, sosyal mesafenin cinsel yolla bulaşan hastalık oranlarını azaltabileceği ortaya çıktı. Ancak, yıl sonuna kadar az sayıda enfeksiyon 2019’da görülen seviyelere yükseldi. Uzmanlar sadece gonore oranlarının yıl sonuna kadar %10 arttığını paylaştı.

Klamidya oranları 2020’de %13 düştü, ancak araştırmacılar düşüşün iyi bir haber olmadığını belirtti. Aksine, klamidya tipik olarak asemptomatik bir rahatsızlık olduğundan pap smear gibi yüz yüze yapılan taramalarda tespit ediliyor. İnsanlar 2020’de bu ziyaretleri erteledikleri için çoğu vaka muhtemelen teşhis edilmedi.

CDC’den Dr. Leandro Mena, “Bazı ırksal ve etnik azınlık gruplar, cinsel yolla bulaşan hastalık oranlarını yüksek seviyede yaşamaya devam ediyor” dedi ve yeni enfeksiyonların yarısının 15 ila 24 yaşındakiler arasında olduğunu söyledi.

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